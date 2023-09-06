Нас ждет месяц ожесточенных боев и переход к главной цели контрнаступления

Началась календарная осень. По логике, нужно подводить итоги летнего наступления Вооруженных Сил Украины.

Впереди месяц упорных боев

Однако складывается так, что именно сейчас постоянное давление наших защитников на врага начинает давать реальные результаты.

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Медленно, но неизбежно развивается наступление ВСУ на Мелитопольском направлении и в районе Бахмута. Значительно усилились ракетные и дроновые атаки по оккупированному Крыму и общепризнанным территориям России. Украинские ДРГ активно работают на левом берегу Днепра.

Нас ждет примерно месяц упорных боев с попыткой ВСУ прорвать все линии обороны врага на отдельных участках фронтов и попытаться достичь главной цели этого наступления – перерезать или взять под огневой контроль коридор по суше в Крым.

Наступательные действия ВСУ продолжатся, пока будут разрешать резервы и погода. Пока разрешают.

Что россияне планируют делать зимой

Относительно тяжелой зимы, которая нас, вероятно, ожидает, хочу отметить следующее.

По имеющейся информации, подтвержденной ГУР Минобороны, недоимперия способна производить и модернизировать около 100 ракет в месяц. Однако агрессор использует против Украины гораздо меньшее количество. Похоже, что он накапливает ракеты, чтобы после наступления холодов наносить Украине массированные многодневные ракетно-дроновые атаки с расчетом, что этого наши ПВО – ПРО не выдержат.

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Тогда, по замыслу врага, критическая инфраструктура Украины будет разрушена и наступит полный блекаут.

Такая версия также подтверждает то, что недоимперия пытается расширить номенклатуру носителей ракет. В частности, под запуск "Кинжалов" будто бы переоборудован Су-24 (ранее эту задачу выполняли 4 самолета МиГ-31).

То есть россияне могут учесть бессмысленность атак по нашей критической инфраструктуре прошлой зимой, когда мы успевали устранять повреждения быстрее, чем они наносили.

Подчеркиваю: говорится о возможности, а не о гарантированности такого сценария. Но все равно советую украинцам готовиться. Тщательно продумайте, как вы будете действовать в случае схожих критических событий.

Враг нас не победит. Лишь бы не помешать самим себе.