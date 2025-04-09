"Сепар, рожденный в Украине": Зеленский назвал, что делает Кирилл Дмитриев в США

Владимир Зеленский 9 апреля резко высказался о Кирилле Дмитриеве. По его словам, тот занимается переговорами с США по разработке недр на территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какова роль Кирилла Дмитриева в переговорах с США

Дмитриев – руководитель Российского фонда прямых инвестиций и имеет связи с Ближним Востоком и США. Предположительно, он ведет переговоры с Америкой по разработке полезных ископаемых в России.

Впрочем, Зеленский убежден, что американцам предложат пустой документ. Враг преследует несколько целей.

Они пустой документ предложат американцам – просто чтобы показать, что с украинцами сложно с соглашением, а они, мол, готовы. Мы точно понимаем, что пустой он будет, потому что энергетику они не отдадут. А вот там, где у них нет технологий, – вот там они могут что-то предложить. Но схема выглядит так, что все это ведет к разблокированию экономических отношений. Они хотят, например, снятия санкций с конкретных людей, которые будут стоять за тем или иным направлением, например, российских ископаемых, которые они им предложат,

– высказался президент.

Таким образом, россияне хотят вернуться в мировую экономику.