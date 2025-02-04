Будет ли в Сербии свой Майдан, почему Вучич обвиняет украинцев и при чем здесь Китай

Еще 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови Сад обвалился бетонный навес на здании вокзала. Тогда погибло 15 человек. Эта трагедия стала катализатором длительных и масштабных протестов по всей стране и уже привела к отставке премьера Милоша Вучевича 28 января 2025 года.

24 Канал рассказывает, почему протесты не утихают, а власть уже вспоминает ЦРУ и говорит об "украинском сценарии", а также при чем здесь Китай.

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Большие планы тихой экспансии: как Китай планировал "захватывать" Европу

Город Нови Сад расположен в 70 километрах от столицы Сербии Белграда. Его население составляет почти 400 тысяч человек. Это важный логистический хаб, известный своим портом и многочисленными заводами. Неудивительно, что вопрос реконструкции местного вокзала, а также модернизации и расширения железнодорожной сети стал большим пиар-проектом сербских властей.

Лицом "большого строительства" был молодой и перспективный мэр Нови Сада Милош Вучевич, он же заключал инвестиционные соглашения по реконструкции вокзала в его родном городе. Фактически этот проект он успешно использовал как трамплин в большую политику и сделал головокружительную карьеру.

Осенью 2022 года он стал заместителем премьера / министром обороны, в мае 2023 года заменил действующего президента Сербии Александра Вучича на посту руководителя правящей партии СНС ("Српска напредна странка", то есть "Сербская прогрессивная партия" – 24 Канал), а со 2 мая 2024 года стал главой правительства.



Милош Вучевич / Фото EPA

Но бенефициаром был не только Милош Вучевич и его патрон президент Сербии Александр Вучич, потому что проект льготными кредитами финансировал Китай, для которого реконструкция вокзала в Нови Сад и железнодорожной сети было частью большого проекта модернизация железной дороги "Белград – Будапешт".



А тот в свою очередь был частью глобальной инициативы китайских коммунистов, известной как "Один пояс, один путь" или просто "Пояс и путь".

Здесь подробно о китайско-троянской инициативе "Пояс и путь"

Официально этот новый "большой шелковый путь" должен делать всем хорошо и быть очень полезным, впрочем, на самом деле является неким "троянским конем" от коммунистов, ведь за дешевые кредиты впоследствии приходится платить суверенитетом и политическими уступками. Сейчас мы это видим на примере многочисленных африканских стран, которые попали в полукабалу к КНР, или государства Латинской Америки с наиболее сейчас громким кейсом с ползучим захватом китайцами Панамского канала, что очень обеспокоило президента США Трампа.

Соответствующие планы Китай имел и на Европу, более того, подписал немало контрактов и раздал кучу денег, но тамошние политики вовремя поняли, какие это будет иметь перспективы, и с китайской мышеловки выскользнули. Говорится прежде всего об Италии. Но не все. Некоторые европейские лидеры и в дальнейшем радостно сотрудничают с коммунистами и "делают им хорошо". Как вы уже, видимо, догадались, говорится о Венгрии и Сербии.

Именно консорциум двух китайских компаний China Railway International (CRI) и China Communications Construction Company (CCCC), кстати, вместе с российскими субподрядчиками, на китайские же кредиты (речь о миллиардах евро) занимались сербским "большим строительством".

И в соответствии с мудрыми приказами Си и планами 13 и 14 пятилеток сделали туземцам новую 336-километровую скоростную железную дорогу и отремонтировали вокзал в Нови Саде. Да еще и с опережением графиков, как и положено "ударному коммунистическому штурму".

На самом деле железная дорога "Будапешт – Белград" должна была стать железной дорогой "Будапешт – Пирей" и превратиться в главную логистическую артерию для распространения китайских товаров в Европе через греческий порт, находящийся в управлении китайских коммунистов-капиталистов.

Однако Балканы – это очень сложно даже для последователей Конфуция и Бухарина, поэтому мегапроект был урезан до нынешних границ, также было урезано максимальную скорость с 200 до 160 километров в час. В итоге Венгрия и Сербия получили убыточный проект без каких-то особых вариантов "выйти в ноль".

Даже президент Вучич, когда говорит о пользе магистрали, то не называет каких-то сумм, а оперирует в основном тем, что отныне время пути сократится на 75 минут. Прибылями же здесь и не пахнет, потому что надо отдавать кредиты. А это, напомним, миллиарды евро. Неудивительно, что все это имеет глубоко коррупционную репутацию.



Президент Вучич открывает очередной участок "ударного коммунистического строительства" вблизи Нови Сада, 14 января 2023 года / Фото Wang Wei / Xinhua

Проект построен китайцами за китайские кредиты, которые придется когда-то отдавать следующим поколениям. Кстати, в КНР сейчас возникла похожая ситуация, там наклепали дорог и железных дорог по схеме "где надо и где не надо". В итоге значительная часть из них глубоко убыточна и не пользуется популярностью, зато чиновники и подрядчики поставили "галочку" и "освоили" бюджеты. Что-то знакомое, не так ли?

Проект новой железной дороги жестко критиковали в ЕС, а также венгерская и сербская оппозиция, справедливо указывая на большую коррупционную составляющую и намекая на банальный "распил" с участием китайцев, а также окружение Виктора Орбана и Александра Вучича. Впрочем, пока доказательств этому нет, но вряд ли есть и сомнения.

Трагедия в Нови Саде

Реконструированный китайцами вокзал в Нови Саде открылся досрочно (на его строительстве активно пиарилась власть и использовала для агитации на выборах), но уже в 2022 году его затопило. Мудрые строители почему-то не учли фактор Дуная, на котором и стоит город. После этого вокзал закрыли на новую реконструкцию и открыли летом 2024 года.

1 ноября произошла трагедия – бетонный навес упал прямо на пассажиров. Погибли 15 человек, десятки получили ранения, двое из них – тяжелые. Эти события шокировали страну – по всей Сербии пошли сдавать кровь для пострадавших.

Тогда же начались стихийные митинги недовольных людей. Первыми на протесты вышли студенты, впоследствии к ним присоединились другие. Под давлением общественности президент Вучич пообещал провести тщательное расследование трагедии.

Но, как известно, главное в расследовании не выйти на самих себя. Поэтому Вучич поспешно начал отмазывать китайских товарищей и заявил, что коммунисты на вокзале ремонтировали абсолютно все (ремонт якобы касался крыши и фасада под и над навесом), кроме проклятого бетонного навеса, который якобы исторический памятник (вокзал был построен в 1964 году).

При этом власти не спешили раскрывать планы реконструкции и контракты с иностранными подрядчиками. Это еще больше усилило недоверие к ней.

Впоследствии независимые эксперты опровергли заявления президента и заявили, что навес должны были реконструировать и все-таки реконструировали. После этого протесты вспыхнули с новой силой. Митингующие начали перекрывать дороги.

"Украинский сценарий" в Сербии

Символом протестов стал красный отпечаток ладони, который говорит, что коррупция убивает и обвиняет действующую сербскую власть, что у той руки в крови.

Власть же не придумала ничего лучшего, как применение полицейского террора, а также гибридных методов, то есть использование сербского аналога "титушек". Те под видом "неравнодушных граждан" начали таранить на машинах митингующих, а также напали на мирную акцию студентов в Нови Саде в ночь на 28 января.

То есть произошло фактическое повторение украинского сценария ноября 2013 года, когда Янукович дал команду "Беркуту" разогнать студентов, которые протестовали против отказа от курса на евроинтеграцию, а после силового разгона акции на Майдане на следующий день на улицы вышли сотни тысяч украинцев.

После новостей об избиении студентов в Нови Саде на улицы городов вышли тысячи людей. К сербским студентам присоединились фермеры, которые перекрыли на сутки тракторами основные улицы Белграда, а также все недовольные пророссийским и прокитайским курсом действующей власти. Также активистов поддержала очень влиятельная Сербская православная церковь, ранее лояльная к власти. Патриарх Порфирий издал воззвание, в котором осудил репрессии и призвал наказать ответственных за нападения на студентов.



Протесты в Сербии / Фото AP

Чтобы унять массовые протесты, Вучич решил пожертвовать несколькими министрами и мэром Нови Сада, а когда и это не помогло – своим любимцем Вучевичем. Премьер объявил об отставке уже 28 января 2025 года.

Она (отставка – 24 Канал) является несправедливой, но такова жизнь. И такова политика. Однако его шаг войдет в анналы ответственных решений – он показал, что кресло для него не важнее принципов,

– президент Вучич об отставке своего фаворита.

Также 29 января президент Сербии помиловал 13 арестованных участников протестов (6 студентов, доцента и декана университета, работника школы и 4 директоров школ). Кроме того, президент Вучич заявил, что против 37 "титушек" и их кураторов уже возбуждены уголовные дела.

Впрочем, протестующих это уже не удовлетворило. Сейчас они требуют большего. Сначала это было наказание виновных за трагедию на вокзале, обнародование документов строительства и расследование коррупции, а также освобождение всех задержанных активистов, сейчас же митингующие ставят вопрос выбора будущего для Сербии. При этом протесты до сих пор остаются автономными от главных оппозиционных сил страны.



Нови Сад и массовый митинг сербов / Фото AP

Президент Вучич хорошо понимает опасность протестов для своего режима. Он уже начал рассказывать об "украинском следе" и роли ЦРУ, которое якобы готовит в Сербии "Майдан". Интересно, что по версии властей, план реализуется американцами руками украинцев и хорватов.

Соответствующие "вбросы" активно распространяют провластные СМИ, опять же повторяя "украинский сценарий" 2013 года, когда ровно тем же занимался Игорь Гужва и ведущие телеканалы.

На один из таких еще в конце 2024 года обратил внимание паблик "Балканский обозреватель". Главный редактор сербского таблоида Informer Драган Вучичевич обнародовал информацию об "украинско-хорватском нападении на Сербию", за которыми стоит хорватская спецслужба.

Мы получили доказательства. Группа фальшивых студентов, агенты хорватской разведки под видом хорватских студентов... приехали вместе с украинскими экстремистами в Белград и здесь работают над тем, чтобы свергнуть Вучича и захватить государство вместе с этими студентами, которые блокируют университеты. Студент из Загреба, которого зовут Алексей Чумаков, сейчас находится в Белграде. Это люди, которые работают на хорватскую спецслужбу (SOA),

– заявил Вучичевич.

Студенты из Загреба "обманывали органы безопасности", заявив, что приехали в Сербию с туристической экскурсией. Вместе с хорватскими студентами якобы был замечен украинский студент, который приехал в Загреб из Киева и из Загреба в Белград, Алексей Чумаков, которого уже задержали в Белграде за несанкционированную съемку беспилотником зданий Генштаба и других государственных зданий.

Какова перспектива протестов в Сербии

Сейчас акции остаются стихийными и являются проявлением низовой организации. Вместо этого для успеха митингующие должны найти общий язык с оппозицией и синхронизировать свои действия. Для этого действительно бы не помешал кто-то "толковый" со своими "апельсинами" и "печеньем". Впрочем, такой человек, похоже, существует только в воображении президента Вучича.

Сейчас план власти заключается в формировании нового правительства (по закону, на это есть 30 дней) и избежание варианта досрочных выборов, или максимальное их затягивание. Таким образом Вучич хочет выиграть время, чтобы протесты сошли на нет, студенты и педагоги получили повышение государственного финансирования, а избиратели – новую адженду.

Побеждать на выборах за счет активного применения админресурса господин Александр прекрасно умеет, что уже много раз доказывал. Также Вучич имеет солидную внешнюю поддержку – кроме понятных КНР и России, это также и, как ни странно, Евросоюз. Там не спешат поддерживать протестантов, имея перед глазами грузинский сценарий зимы-2024/2025 и учитывая талант Вучича сидеть одновременно на нескольких стульях и быть полезным сразу всем.