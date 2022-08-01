Противостояние Сербии и Косово: улицы Северной Митровицы – пустые, сирены уже не раздаются

Вечером 31 июля на границе Сербии и Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы. Журналисты рассказали, что сейчас происходит на улицах Северной Митровицы.

Ситуация в Северной Митровице до сих пор чрезвычайно напряженная. Сирены перестали звучать в 20:30, на улицах очень мало людей.

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Что происходит на улицах Северной Митровицы

Журналисты рассказали, что сербы, с которыми они общались, настроены очень решительно. Они заявляют, что готовы любыми способами противостоять Приштине, которая угрожает их правам и безопасности.

По состоянию на 20:40 на главном мосту через Ибарь не было никого, кроме нескольких полицейских машин. Еще днем сообщалось, что с южной части моста начали собираться албанцы, однако вечером больших групп там не было.

Смотрите видео с улиц Северной Митровицы:

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Спецподразделения Косово прибывают на границу

По информации газеты "Вечерние новости", спецподразделения полиции Косово выдвинулись из Приштины на север Косово и Метохии. Там проходят протесты сербов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, спецподразделения двигаются к границе с Сербией.

Спецподразделения Косово двигаются к границе: видео

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Что известно о конфликте на границе Сербии и Косово

Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Сербии и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия.

Однако фактически власти Сербии не контролируют Косово. Обратите внимание, что Украина не признает его независимость.

В Сербии 30 июля выразили обеспокоенность тем, что Косово запретит въезжать на свою территорию по сербским документам. Также его власти не признают с 1 августа документы и автомобильные номера, выданные Сербией.

Вечером 31 июля в приграничных районах Сербии и Косово начали раздаваться сирены и выстрелы. Однако на официальном уровне ни Белград, ни Приштина не сделали никаких заявлений по этому поводу.

Из - за беспорядков полиция Косово объявила о закрытии пунктов пропуска с Сербией.

Кроме того, на севере Косово местные сербы начали строить баррикады в знак протеста против решения Приштины по регистрации транспортных средств и идентификационных карт.

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