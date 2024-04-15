Сербия собирается приобрести французские истребители, отказавшись от российских, – FT
Источник:Financial Times
Сербия готовится к приобретению французских истребителей Dassault Rafale на сумму 3 миллиарда евро. Предварительно, это должна быть самая крупная сделка о поставках европейского оружия для Белграда.
Недавно в Париже состоялась встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и Эмманюэлем Макроном, на ней сербский президент заявил, что соглашение о закупке будет подписано в течение следующих двух месяцев. Он также добавил, что новые самолеты значительно повысят оборонные возможности Белграда.
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На каком этапе соглашение между Сербией и Францией
Представитель Министерства обороны Сербии заявил, что соглашение между Белградом и Парижем уже на 90% завершено. Сейчас идет обсуждение финансовых условий.
Он также заявил, что на такое решение повлияла война России против Украины, которая "ускорила диверсификацию вооружения", а покупка нового оборудования у Москвы невозможна из-за "геополитических обстоятельств".
Другой представитель сербского правительства рассказал, что кроме истребителей, Сербия закупила у Франции радарные и ракетные системы, а также заказала транспортные самолеты Airbus. Он также отметил, что срок эксплуатации имеющихся военных самолетов МиГ-29, используемых в воздушных силах страны и являющихся продуктом советской эпохи, близится к завершению.
Также известно, что вместе с французскими истребителями сербские ВВС получат от Парижа ракеты класса "воздух – воздух"
Другие новости Сербии
- В Сербии 30 марта взлетали истребители МиГ-29 из-за того, что над городом Валево зафиксировали неизвестный летательный объект. Во время того, как длился процесс наведения самолетов для перехвата цель была потеряна от отражения указателей РЛС.
- Ранее Вучич заявил, что на народ Сербии ждут вызовы, которые угрожают "жизненно важным национальным интересам" страны. Впрочем, о чем именно говорится, президент Сербии не конкретизировал.
- Также известно, что Сербия выразила свой протест посольству Хорватии в Белграде после высказывания главы МИД, который назвал Вучина российским "сателлитом".