Спрятаться негде: Гайдай рассказал о сверхтяжелой ситуации в Серебрянском лесничестве

Российские военные продолжают активные наступательные действия по всей линии фронта. Нелегко украинским бойцам и в Луганской области, где враг ежедневно мощно обстреливает позиции ВСУ.

Сложная ситуация наблюдается в Серебрянском лесничестве, которое фактически уничтожено до основания постоянными обстрелами. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экс-глава Луганской ОВА.

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Россияне продолжают наступать

Российские войска активизируются на фронте. Это в частности касается и Луганской области. При этом оккупанты, как всегда, используют свое количественное преимущество.

Сейчас пошла такая активная наступательная операция российских оккупационных войск. Возможно, они хотят успеть до того, как станет теплее и земля превратится в грязь. Через полтора месяца тяжелая техника там проехать уже не сможет,

– объяснил Сергей Гайдай.

Кроме того, уже в марте в России пройдут перевыборы Владимира Путина, поэтому, конечно, он жаждет показать своему народу хоть какие-то результаты.

"Используют очень много личного состава, очень много артиллерии. Ежедневно прилетают сотни снарядов на каждую позицию. Сейчас действительно трудно", – добавил Гайдай.

Какая ситуация в Серебрянском лесничестве

Сложная ситуация наблюдается также в Серебрянском лесничестве. Россияне там также постоянно используют управляемые авиационные бомбы, накрывая украинские позиции. Хотя это и не очень точное оружие, однако оно имеет большую разрушительную силу.

Кто знает, как выглядит сейчас Серебрянское лесничество, понимает, что сейчас спрятаться там почти невозможно. Оно разрушено ежедневными обстрелами в течение нескольких месяцев. В качестве примера скажу, что на одну позицию, используя 122-й и 152-й калибр, выпустили более 500 снарядов за сутки. Это только одна позиция. Там уже просто нет леса,

– подчеркнул Гайдай.

Единственным вариантом защиты остается – делать блиндажи и зарываться в землю. Таким образом можно по крайней мере защититься от FPV-дронов.

"Мы сейчас акцентируем на средствах РЭБ, потому что FPV-дронов врага по сравнению с нашей количество в 7 – 8 больше. Если мы вводили использование этого оружия, то сейчас россияне превосходят нас, как в количестве, так и в качестве", – заметил Гайдай.

Дело в том, что оккупанты первыми начали использовать камеры ночного видения и тепловизионные устройства на FPV-дронах. Хотя наши операторы профессиональные, потому что имеют больше опыта, однако, к сожалению, количественное преимущество оружия у россиян ощутимо.

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