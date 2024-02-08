Спрятаться негде: Гайдай рассказал о сверхтяжелой ситуации в Серебрянском лесничестве
Российские военные продолжают активные наступательные действия по всей линии фронта. Нелегко украинским бойцам и в Луганской области, где враг ежедневно мощно обстреливает позиции ВСУ.
Сложная ситуация наблюдается в Серебрянском лесничестве, которое фактически уничтожено до основания постоянными обстрелами. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экс-глава Луганской ОВА.
Смотрите также Дебош в блиндаже: как пьяный российский военный расстрелял своих командиров, – документы
Россияне продолжают наступать
Российские войска активизируются на фронте. Это в частности касается и Луганской области. При этом оккупанты, как всегда, используют свое количественное преимущество.
Сейчас пошла такая активная наступательная операция российских оккупационных войск. Возможно, они хотят успеть до того, как станет теплее и земля превратится в грязь. Через полтора месяца тяжелая техника там проехать уже не сможет,
– объяснил Сергей Гайдай.
Кроме того, уже в марте в России пройдут перевыборы Владимира Путина, поэтому, конечно, он жаждет показать своему народу хоть какие-то результаты.
"Используют очень много личного состава, очень много артиллерии. Ежедневно прилетают сотни снарядов на каждую позицию. Сейчас действительно трудно", – добавил Гайдай.
Какая ситуация в Серебрянском лесничестве
Сложная ситуация наблюдается также в Серебрянском лесничестве. Россияне там также постоянно используют управляемые авиационные бомбы, накрывая украинские позиции. Хотя это и не очень точное оружие, однако оно имеет большую разрушительную силу.
Кто знает, как выглядит сейчас Серебрянское лесничество, понимает, что сейчас спрятаться там почти невозможно. Оно разрушено ежедневными обстрелами в течение нескольких месяцев. В качестве примера скажу, что на одну позицию, используя 122-й и 152-й калибр, выпустили более 500 снарядов за сутки. Это только одна позиция. Там уже просто нет леса,
– подчеркнул Гайдай.
Единственным вариантом защиты остается – делать блиндажи и зарываться в землю. Таким образом можно по крайней мере защититься от FPV-дронов.
"Мы сейчас акцентируем на средствах РЭБ, потому что FPV-дронов врага по сравнению с нашей количество в 7 – 8 больше. Если мы вводили использование этого оружия, то сейчас россияне превосходят нас, как в количестве, так и в качестве", – заметил Гайдай.
Дело в том, что оккупанты первыми начали использовать камеры ночного видения и тепловизионные устройства на FPV-дронах. Хотя наши операторы профессиональные, потому что имеют больше опыта, однако, к сожалению, количественное преимущество оружия у россиян ощутимо.
Что сейчас происходит на фронте: подробнее
- Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. Там враг наступает, в частности пытается прорвать оборону ВСУ в районе Часового Яра. Оккупанты также прибегают к локальным действиям малыми штурмовыми группами. Командующий Сухопутных войск Александр Сырский посетил это направление и спланировал дальнейшие сценарии противодействия россиянам.
- Одним из самых ожесточенных участков на фронте остается Авдеевка. Украинским военным там не хватает боеприпасов, и хотя их используют эффективнее, однако снарядный голод сказывается.
- На одном из оперативных направлений Силы специальных операций спланировали эффективную операцию "Говерла". Благодаря этому, россиян выбили из опорного пункта на господствующей высоте, установили над ним полный контроль. Более того, двух российских десантников удалось захватить в плен.