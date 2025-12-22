Серьезная железнодорожная авария произошла под Коростенем: поезда сошли с рельсов, есть травмированные

В Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. Это повлекло ущерб и пассажирскому поезду, который ехал по смежным путям.

Травмированы несколько человек в результате аварии, пишет Укрзализныця. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Что известно о масштабной железнодорожной аварии на Житомирщине?

Из сообщения перевозчика известно, что неподалеку от Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд, из-за чего частично заблокировано движение на одном из ключевых участков железной дороги. Причины инцидента сейчас выясняют.

По смежному пути ехал пассажирский поезд и также потерпел крушение. Локомотивная бригада поезда №45/46 Харьков – Ужгород заметила препятствие и экстренно остановила поезд. К сожалению, во время маневра с путей сошел локомотив.

Среди пассажиров нет травмированных, кроме одной пассажирки, порезавшейся стеклом. Но травмировались машинист и помощник грузового поезда, оба госпитализированы.

Движение некоторых поездов пришлось изменить. Поезд №45/46 отведен на соседнюю станцию и следует объездным маршрутом. Часть поездов направлено в обход через Шепетовку, Казатин и Фастов, с прогнозируемыми задержками от трех часов.

В частности, через Фастов вместо Коростеня следуют поезда №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта; №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы; №92 Львов – Киев; №30 Ужгород – Киев; №8/150 Черновцы – Киев; №52 Перемышль – Киев; №68/20 Варшава, Холм – Киев; №108 Солотвино – Киев. Поезд №98 Ковель – Киев пропустят через Житомир, где задержка будет меньше.

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении. Железнодорожники параллельно работают над восстановлением поврежденного участка и ускорением поездов, которые вынуждены следовать в объезд.

