Серьезная железнодорожная авария произошла под Коростенем: поезда сошли с рельсов, есть травмированные
- В Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло аварию и пассажирского поезда.
- Травмированы машинист и помощник грузового поезда. Движение поездов частично изменено, некоторые маршруты направлены в обход.
В Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд. Это повлекло ущерб и пассажирскому поезду, который ехал по смежным путям.
Травмированы несколько человек в результате аварии, пишет Укрзализныця. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Что известно о масштабной железнодорожной аварии на Житомирщине?
Из сообщения перевозчика известно, что неподалеку от Коростеня в Житомирской области сошел с рельсов грузовой поезд, из-за чего частично заблокировано движение на одном из ключевых участков железной дороги. Причины инцидента сейчас выясняют.
По смежному пути ехал пассажирский поезд и также потерпел крушение. Локомотивная бригада поезда №45/46 Харьков – Ужгород заметила препятствие и экстренно остановила поезд. К сожалению, во время маневра с путей сошел локомотив.
Среди пассажиров нет травмированных, кроме одной пассажирки, порезавшейся стеклом. Но травмировались машинист и помощник грузового поезда, оба госпитализированы.
Движение некоторых поездов пришлось изменить. Поезд №45/46 отведен на соседнюю станцию и следует объездным маршрутом. Часть поездов направлено в обход через Шепетовку, Казатин и Фастов, с прогнозируемыми задержками от трех часов.
В частности, через Фастов вместо Коростеня следуют поезда №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта; №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы; №92 Львов – Киев; №30 Ужгород – Киев; №8/150 Черновцы – Киев; №52 Перемышль – Киев; №68/20 Варшава, Холм – Киев; №108 Солотвино – Киев. Поезд №98 Ковель – Киев пропустят через Житомир, где задержка будет меньше.
На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и в обратном направлении. Железнодорожники параллельно работают над восстановлением поврежденного участка и ускорением поездов, которые вынуждены следовать в объезд.
Какие были еще инциденты с железной дорогой в последнее время?
Враг обстрелял критическую инфраструктуру, обесточив контактную сеть железной дороги в Днепропетровской области. Поэтому 15 декабря задерживались поезда, ехавшие через регион.
А 13 декабря поезд Киев – Перемышль якобы заминировали. Из-за этого пассажиров эвакуировали на открытой местности. Еще саперы проверяли поезд Киев – Будапешт.