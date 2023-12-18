Военный или уклонист: стали известны новые детали о депутате-подрывнике из Закарпатья

В соцсетях распространяется информация, что Сергей Батрин, взорвавший гранаты в сельсовете на Закарпатье, якобы является военным и воевал в АТО. Впрочем, в Закарпатской ОВА говорят, что на самом деле ситуация с депутатом зеркально противоположна той, о которой пишут.

15 декабря депутат от "Слуги народа" взорвал три гранаты в сельсовете во время заседания сессии. В Закарпатской ОВА опровергли информацию, которую подают паблики, о том, что злоумышленник причастен к защите украинского государства.

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Не военный, а уклонист

По словам главы ОВА Игоря Шинкарюка, Сергей Батрин никогда не служил в ВСУ и не участвовал в боевых действиях ни во время АТО, ни после полномасштабного вторжения. Эти данные были подтверждены в правоохранительных органах.

Более того, депутат намеренно оформил опеку над своей пожилой матерью, чтобы его не мобилизовали.

Известно, что в свое время Батрин проходил срочную службу в советской армии. Однако после этого он ни разу не проходил переподготовку и не обновлял свои данные в ТЦК.

Что известно о Батрине

По словам соседей депутата, он проживал вместе со своей 80-летней матерью, за которой присматривает сиделка.

Жена Батрина, дети и внуки много лет живут в Чехии. Депутат жил на две страны, последние два года находился в Закарпатье.

Известно, что мать злоумышленника ничего не знает о трагедии. Сиделка ей не рассказывает, ведь боится, что из-за этого состояние здоровья женщины может значительно ухудшиться.

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