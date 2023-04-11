Пригожину нужно показать хоть какую-то победу: в ВСУ опровергли новые фантазии вагнеровца

Российские оккупанты, в частности, боевики ЧВК "Вагнера" многие месяцы подряд штурмуют украинский Бахмут, пытаясь взять город под свой полный контроль. Благодаря защитникам Украины, им это не удается, так что Пригожину приходится каждый раз придумывать новые "победы".

Глава ЧВК "Вагнера" недавно заявил, что город на востоке Украины якобы почти полностью находится под контролем оккупантов. Однако такое заявление оценивается только как попытка оправдать свои поражения в Бахмуте за последние 9 месяцев.

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Пригожин снова нафантазировал "победы"

Во вторник "повар Путина" Евгений Пригожин заявил, что российские военные вместе с его боевиками якобы захватили большую часть Бахмута, а именно около 80% его территории. Под контролем окупантов, по его словам, находятся:

весь административный центр,

заводы,

фабрики,

городская администрация.

Зато не захваченными осталась часть многоэтажных жилых кварталов, где сделаны укрепрайоны. Он заявил, что под ними есть тоннели.

Отметим, что это не первое "ура-заявление" Пригожина. Так, 2 апреля он записал зернистое видео, на котором заявил, что его наемники "юридически взяли Бахмут". К такому выводу российский оккупант пришел потому, что якобы смог вывесить российский флаг над администрацией города. И это при том, что в самом населенном пункте и вокруг него продолжаются бои.

Тогда представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что российские оккупанты только подняли флаг "над каким-то унитазом", прицепили его со стороны неизвестно что и сказали, что захватили город. "Ну ладно, пусть думают, что захватили", – подчеркнул он.

На заявление Пригожина отреагировали в ВСУ

В этот раз на очередное заявление главаря "Вагнера" также отреагировал Сергей Череватый. Он в комментарии CNN опроверг голословные слова и подчеркнул, что оккупант пытается таким образом хоть как-то показать победы своей группировки.

При этом слова Череватого базируются не на фантазиях, а на показаниях командира одной из бригад, защищающей Бахмут.

Это заявление Пригожина не соответствует действительности. Я только что связался с командиром одной из бригад, защищающей город. Я могу с уверенностью заявить, что украинские силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута,

– сказал Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что вагнеровцы безуспешно пытаются захватить украинский город в течение девяти месяцев подряд. Поэтому Пригожину нужно показать хоть какие-нибудь победы за это длительное время.

По данным издания, западные официальные лица признали, что Россия смогла добиться определенного прогресса в Бахмуте. Однако они измеряются далеко не 80% захваченного города, а его метрами.

На брифинге в прошлую среду, 5 апреля, они подчеркнули, что россияне с огромным количеством личного состава и огромными потерями не смогли взять город. Несмотря на заявления Пригожина, они добились очень малого прогресса.