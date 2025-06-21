Вернулся из плена всего месяц назад: умер 43-летний военный из Ривненской области

В конце мая 2025 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулось 1000 военных и гражданских, которых оккупанты удерживали в неволе несколько лет.

Среди тех, кто вернулся, был 43-летний Сергей Добровольский из Здолбуновской громады. 17 июня бойца встретили жители города Здолбунов. Ему вручили каравай и спели гимн Украины. Военный еще успел обняться с мамой после 2-летней разлуки. А уже 21 июня стало известно, что защитник умер, передает 24 Канал со ссылкой на мэра Здолбунова Владислав Сухляка.

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Трагическая весть

Отметим, что Добровольский находился в плену с 2023 года. Долгое время он считался пропавшим без вести.

Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения – позже,

– написал Сухляк.

Напомним, что 20 июня между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными в категориях тяжелораненые и тяжелобольные. Самому молодому освобожденному – 43 года, а самому старшему – 60.