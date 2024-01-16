Без отца остались четверо детей: в боях за Украину погиб защитник из Ровенской области

Защищая украинскую землю от российских оккупантов, погиб воин из Ровенской области Сергей Ефимец. Он воевал с марта 2022 года.

Дома защитника ждали четверо детей. Герою навсегда останется 45 лет.

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Потеря для общества и страны

Шпановская община в скорби, тяжелая потеря в семье Ефимцев из села Большой Алексин… Погиб Ефимец Сергей Анатольевич, 1978 года рождения, житель села Большой Алексин, защищавший нашу страну с марта 2022 года. Без родительской любви, заботы и поддержки осталось четверо детей,

– рассказали в Шпановской общине.

Издание "Ровно Медиа" добавило, что на фронт Сергей Ефимец отправился добровольцем. До полномасштабной войны он работал телохранителем на рынке "Дикий" в Ровно.

"Не хватает слов, чтобы передать печаль и боль, которая черным крылом коснулась не только семьи, но и всего общества. Выражаем искренние соболезнования семье! Пусть светлая память о Сергее навсегда останется в наших сердцах, а Бог дарит ему Царство Небесное и вечный покой", – отметили на малой родине Героя.

Отдали свою жизнь за Украину

7 января всю Украину всколыхнула новость о гибели известного поэта и писателя Максима Кривцова. В 2023 году Максиму Кривцову исполнилось 33 года.

На передовой, защищая независимость родной страны, погиб футбольный рефери Владимир Безборотько. Защитник погиб в Запорожском направлении, выполняя оперативное задание.

В Донецкой области погиб защитник из Киевской области Максим Штефан. В 2023 году без колебаний встал на защиту Украины и ушел на фронт уничтожать врага.

также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.