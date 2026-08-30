Волынь потеряла двух героев: на фронте погибли Сергей Фарина и Валентин Колочун

В Камень-Каширской и Ковельской общинах сообщили о гибели двух защитников Украины – Сергея Фарины и Валентина Колочуна. Один из воинов более двух лет считался пропавшим без вести, другой скончался в больнице от тяжелых ранений.

Об этом сообщили в местных общинах.

Что известно о защитниках, погибших, защищая Украину?

В Камень-Каширской общине подтвердили гибель 34-летнего Сергея Фарины из села Волица, который долгое время считался пропавшим без вести. Воин погиб 22 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания.

Защитник погиб в бою вблизи населенного пункта Победа Покровского района Донецкой области. О дате, времени и месте прощания с Сергеем Фариной в общине сообщат дополнительно.

Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за Украину, за ее свободу, за наше право жить на своей земле,

– написали в общине.



На Волыни простятся с Сергеем Фариной / Фото со страницы в фейсбуке Камень-Каширской общины

Также стало известно о смерти 46-летнего младшего сержанта Валентина Колочуна. 25 августа 2026 года его сердце остановилось в Днепропетровской областной клинической больнице имени И. Мечникова.

Валентин Колочун получил многочисленные ранения во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины. Он служил стрелком штурмового специализированного батальона.

Прощание с защитником состоится 30 августа в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Начало богослужения – в 11:00. Валентина Колочуна похоронят на Аллее Героев городского кладбища.



На войне погиб Валентин Колочун / Фото Ковельской общины

Кого Украина потеряла на войне?

В Житомир на щите вернулся защитник Украины Андрей Шмаляр, который погиб еще в январе 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Родные и близкие воина более года и семи месяцев ждали его возвращения. Защитник погиб 23 января 2025 года вблизи населенного пункта Янтарное Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

На Прикарпатье преждевременно ушел из жизни бывший военнослужащий, ветеран АТО и майор Ростислав Кочмарский. Уроженец Тысменицы посвятил значительную часть своей жизни военной службе, а после ее завершения продолжил помогать ветеранам адаптироваться к гражданской жизни. Его жизнь преждевременно оборвалась в конце августа 2026 года. Он погиб на 50-м году жизни.

На 40-м году жизни после длительной борьбы с тяжкой болезнью скончалась украинская защитница Татьяна Кучерява. В 2015 году она вошла в историю как первая женщина-танкистка в Украине. Татьяна Кучерява служила в ВСУ с 2011 года, участвовала в защите Украины, занималась эвакуацией и возвращением тел погибших военных, а впоследствии передавала свой опыт курсантам Национальной академии сухопутных войск. У защитницы остались муж, сын, мать и сестра.