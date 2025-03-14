Полгода считался пропавшим без вести: на войне погиб военный из Хмельницкой области Сергей Федорчук
- Военный Сергей Федорчук из Хмельницкой области, который считался пропавшим без вести, погиб на войне в Купянском районе Харьковской области 17 сентября 2024 года.
- Прощание с погибшим Героем состоится 14 марта, и этот день объявлен днем траура на территории Славутской городской общины.
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На войне погиб воин Сергей Федорчук, которого считали пропавшим без вести полгода.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу горсовета Славуты на официальном сайте.
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Что известно о Сергее Федорчуке
Сергей Федорчук погиб на войне против российских оккупантов 17 сентября 2024 года в Купянском районе Харьковской области. 51-летнего воина считали пропавшим без вести.
Сергей был мобилизован 13 февраля 2024 года. У защитника остались жена, дочь, родители и брат.
Прощание с погибшим Героем по месту жительства состоится 14 марта ориентировочно в 11:30 по адресу: улица Казацкая, 31. Общегородское прощание начнется ориентировочно в 12:00 в городском Дворце культуры. Заупокойная панихида по защитнику Украины начнется ориентировочно в 13:00 в монастыре Святой Праведной Анны,
– рассказали в горсовете.
Сергей Федорчук / Фото горсовета Славуты
Защитник будет похоронен на территории местного "Нового кладбища". Для того, чтобы почтить память о Герое, 14 марта на территории Славутской городской территориальной общины будет днем траура.
"В знак скорби по погибшему защитником Родины просим приспустить государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов местного самоуправления, государственной власти, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также ограничить проведение развлекательных мероприятий", – призвали в пресс-службе.
Напомним, что 10 марта на фронте погиб военный из Ивано-Франковской области Александр Марин. Защитник был серьезно ранен во время вражеского артиллерийского обстрела в Донецкой области.