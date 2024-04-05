"Мама и братик на небе": как сейчас живет Сергей Гайдаржи, который потерял жену и сына из-за атаки

Сергей Гайдаржи потерял жену Анну и крошечного Тимофея 2 марта. Тогда "Шахед" попал в жилую 9-этажку. Журналисты расспросили мужчину, как он живет сейчас.

Во время экспертизы Сергей рассказал, что жена погибла во сне, ведь атака была ночью. Так что она не мучилась. Погибшая Анна была дочерью пастора баптистской Одесской Пересыпской церкви Николая Сидака.

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Дочь могла стать круглой сиротой. К счастью, этого не произошло

Обычно Сергей ждал, пока не уснет Лиза, а потом шел в спальню к жене и сыну. На этот раз случай спас его от верной смерти, ведь прилетело именно туда, где были Анна и Тимофей. То, что Лиза не осиротела, поддерживает.

Сергей говорит: сильно скучает по жене, даже снится, что скучает. Но нет ощущения, что это тоска по умершей – кажется, будто жена вот-вот появится. Утешает и второй ребенок.

Лизи очень повзрослела, она утешение для всех нас. Ты где-то по дому ходишь, слеза появляется, а Лизи заходит и начинает смеяться. Она уже знает, что мамочка и Тимоша на небе. Если есть какой-то разговор, она говорит: "Мама и Тимоша на небе возле Иисуса". Бывает, иногда расплачется и говорит: "Где мамочка? Мама, хочу к маме",

– говорит мужчина.

Что будет дальше

Сейчас он живет с родителями жены, которые помогают ухаживать за девочкой. А еще Сергею подарили квартиру – планирует сделать там ремонт.

После потери мало что радует. Сергей перестал снимать на ночь обручальное кольцо, как делал это всегда. Говорит: не снимается. И, конечно, напоминает о жене.

Сара, сестра погибшей, говорит: Аня была очень светлой, улыбчивой, умела из ничего сделать красоту. Весь декор в церкви сделала сама. Ее дочь, возможно, не до конца осознает всю глубину трагедии, но трудно только родным – сама Анна с младенцем в лучшем мире.