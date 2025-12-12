Сейчас Гайдай служит в должности рядового личного состава. Об этом на запрос LIGA.net. сообщило Национальное антикоррупционное бюро, передает 24 Канал.

Что известно о службе Гайдая в ВСУ?

Гайдай до сих пор имеет статус подозреваемого. В НАБУ говорят, что он добросовестно выполнял возложенные на него процессуальные обязанности, а именно: приходил на вызовы детективов и прокуроров, сообщал об изменении места жительства или работы, не обсуждал обстоятельства дела с другими подозреваемыми, не посещал часть Нацгвардии и сдал загранпаспорт на хранение.

В бюро уточнили важную деталь, если подозреваемого мобилизуют, то суд останавливает судебное производство в отношении него до демобилизации. Однако эта норма не распространяется на граждан, которые служат по контракту. Соответственно она не действует и для Гайдая.