Сейчас Гайдай служит в должности рядового личного состава. Об этом на запрос LIGA.net. сообщило Национальное антикоррупционное бюро, передает 24 Канал.
Что известно о службе Гайдая в ВСУ?
Гайдай до сих пор имеет статус подозреваемого. В НАБУ говорят, что он добросовестно выполнял возложенные на него процессуальные обязанности, а именно: приходил на вызовы детективов и прокуроров, сообщал об изменении места жительства или работы, не обсуждал обстоятельства дела с другими подозреваемыми, не посещал часть Нацгвардии и сдал загранпаспорт на хранение.
В бюро уточнили важную деталь, если подозреваемого мобилизуют, то суд останавливает судебное производство в отношении него до демобилизации. Однако эта норма не распространяется на граждан, которые служат по контракту. Соответственно она не действует и для Гайдая.
- Напомним, что 2 августа 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении крупной коррупционной схемы при закупке дронов и средств РЭБ.
- По данным следствия, к ней причастны нардеп Кузнецов, руководители районной и городской администраций и военные Нацгвардии.
- Позже выяснилось, что среди подозреваемых есть и Гайдай.
- Его уволили с должности председателя Мукачевской райадминистрации. Ранее он возглавлял также и Луганскую ОГА.
- 4 августа суд взял Гайдая под стражу с возможностью внести залог. Тогда же чиновник заявил, что, мол, "когда все это кончится, он пойдет на фронт".
- 7 августа за него внесли залог в размере 10 миллионов гривен.
- 24 ноября Гайдай сообщил в социальных сетях, что "возвращается на восток" как военнослужащий ВСУ.