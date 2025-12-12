Наразі Гайдай служить на посаді рядового особового складу. Про це на запит LIGA.net. повідомило Національне антикорупційне бюро, передає 24 Канал.

Дивіться також "Заробили" 24 мільйони гривень на портовому обладнанні: правоохоронці викрили масштабну схему

Що відомо про службу Гайдая у ЗСУ?

Гайдай досі має статус підозрюваного. У НАБУ кажуть, що він до цих пір сумлінно виконував покладені на нього процесуальні обов'язки, а саме: приходив на виклики детективів і прокурорів, повідомляв про зміну місця проживання чи роботи, не обговорював обставини справи з іншими підозрюваними, не відвідував частину Нацгвардії та здав закордонний паспорт на зберігання.

У бюро уточнили важливу деталь, якщо підозрюваного мобілізовують, то суд зупиняє судове провадження щодо нього до демобілізації. Однак ця норма не поширюється на громадян, які служать за контрактом. Відповідно вона не діє і для Гайдая.