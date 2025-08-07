Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді, передає 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

Що відомо про справу щодо Сергія Гайдая?

На рахунок ВАКС надійшли 10 мільйонів гривень застави за ексглаву Луганської ОВА та Мукачівської РДА Сергія Гайдая. Також надійшло по 2 мільйони гривень за директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову і командира частини Нацгвардії Василя Мишанського.

Суд поклав на них обмеження: не покидати визначені міста, не контактувати з фігурантами справи, здати паспорти та носити електронний браслет. Гайдаю заборонено відвідувати частину НГУ та не спілкуватися з фігурантами справи.

Нагадаємо, Сергія Гайдая підозрюють у корупції, пов'язаній із закупівлею БпЛА і систем РЕБ. спершу в дописі НАБУ йшлося, що "серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій; військовослужбовці Національної гвардії". Потім виявилося, що йшлося про Гайдая.