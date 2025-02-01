Гнездилов объяснил, почему решил покинуть воинскую часть и объявить об этом публично

Военнослужащий 56 ОМПБр Сергей Гнездилов в сентябре 2024 года самовольно оставил воинскую часть. Военный рассказал, почему решил публично объявить о своем СЗЧ.

По словам Сергея Гнездилова, он был абсолютно уверен в том, что после этого поступка его ждет заключение, однако, все равно решил покинуть часть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Что говорит Гнездилов о своем СЗЧ

Военнослужащий заявил, что он не поддерживает СЗЧ и дезертирство. А также не осуждает государство за то, что его взяли под стражу.

Гнездилов объясняет, что сделал это потому, что проблема самовольного оставления части приобрела "огромные, катастрофические" размеры. Таким образом он хотел привлечь к ней внимание властей.

Он также высказал свое мнение относительно того, почему ранее военные не хотели публично говорить о СЗЧ. По словам Гнездилова, вероятно, они имели смелость делать заявления на эту тему, однако, воздержались от них из-за предостережений, навеянных пропагандой.

Военнослужащий добавляет, "если тебя не услышали, значит ты не достаточно громко говорил". Гнездилов также говорит, что в своем подкасте, который записывал во время отпусков, он пытался акцентировать на проблемах, которые требуют решения.

Он также заявил, что не жалеет о том, что ушел в СЗЧ, а лишь анализирует свое решение.

Я бы никогда в жизни не узнал того, что я узнал, если бы не попал в те ситуации, не говорил бы с теми людьми, которые сейчас находятся там,

– говорит Гнездилов.

Военнослужащий добавляет, что он не хотел "ломать эту систему", а свой поступок объясняет тем, что стремился, чтобы государство обратило внимание на эту проблему и стало сильнее.

Отметим, что Гнездилову грозило до 12 лет лишения свободы. Однако, вследствие того, что парламент декриминализировал СЗЧ и позволил таким военным вернуться на службу, 23 января военнослужащего выпустили из-под стражи и он снова вернется на службу в 56 бригаду.