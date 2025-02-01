За словами Сергія Гнезділова, він був абсолютно впевнений в тому, що після цього вчинку на нього чекає ув'язнення, однак, все одно вирішив покинути частину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Громадське".

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Що каже Гнезділов про своє СЗЧ

Військовослужбовець заявив, що він не підтримує СЗЧ та дезертирство. А також не засуджує державу за те, що його взяли під варту.

Гнезділов пояснює, що зробив це тому, що проблема самовільного залишення частини набула "величезних, катастрофічних" розмірів. Таким чином він хотів привернути до неї увагу влади.

Він також висловив свою думку щодо того, чому раніше військові не хотіли публічно говорити про СЗЧ. За словами Гнезділова, ймовірно, вони мали сміливість робити заяви на цю тему, однак, утрималися від них через перестороги, навіяні пропагандою.

Військовослужбовець додає, "якщо тебе не почули, значить ти не достатньо гучно говорив". Гнезділов також каже, що у своєму подкасті, який записував під час відпусток, він намагався акцентувати на проблемах, які потребують рішення.

Він також заявив, що не шкодує про те, що пішов в СЗЧ, а лише аналізує своє рішення.

Я б ніколи в житті не дізнався того, що я дізнався, якби не потрапив у ті ситуації, не говорив би з тими людьми, які зараз перебувають там,

– каже Гнезділов.

Військовослужбовець додає, що він не хотів "ламати цю систему", а свій вчинок пояснює тим, що прагнув, аби держава звернула увагу на цю проблему й стала сильнішою.

Зазначимо, що Гнезділову загрожувало до 12 років позбавлення волі. Однак, внаслідок того, що парламент декриміналізував СЗЧ і дозволив таким військовим повернутися на службу, 23 січня військовослужбовця випустили з-під варти й він знову повернеться на службу до 56 бригади.