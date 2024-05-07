На Авдеевском направлении погиб госпитальер Сергей Казнадий

Российская агрессия продолжает забирать у Украины ее лучших сыновей и дочерей. Так, на фронте погиб госпитальер Сергей Казнадий.

Герой защищал нашу страну на Авдеевском направлении. О потере сообщили в Добровольческом медицинском батальоне “Госпитальеры” УДА.

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Гибель госпитальера

Во время выполнения задания на фронте 5 мая погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – через 15 дней у него должен был быть день рождения.

Друг Гера, ты был человеком с невероятной душой и добрым сердцем. Смелый духом, Гера всегда был опорой для своего экипажа. Он погиб, работая на Авдеевском направлении,

– сообщили собратья военного.

В медицинском батальоне выразили глубокие соболезнования семье Сергея и отметили, что эта потеря – неописуемая боль для всех "Госпитальеров".

Сергей Казнадий погиб на Авдеевском направлении / фото HOSPITALLERS PARAMEDICS

Дата, место и время прощания с Сергеем Казнадием будет сообщено позже.

Потери Украины