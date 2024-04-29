В Одессе во время обстрела ранен экс-нардеп Кивалов: СМИ распространили видео госпитализации
Вечером россияне ударили баллистикой по Одессе. Известно о 3 погибших и несколько десятков раненных. Кроме того, в сети распространяется информация, что среди пострадавших – бывший регионал Сергей Кивалов.
29 апреля захватчики запустили ракету по Одессе. По данным ОВА, в городе повреждены жилые дома, а также горит дворец студентов Одесской юридической академии, известный как "дворец Гарри Поттера".
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Пострадал экс – нардеп
Согласно официальной информации, оккупанты убили двух человек и собаку. Также известно о 17 пострадавших с ранениями разной степени тяжести. Среди них – 12-летний мальчик.
Отдельно в соцсетях распространяются сообщения о том, что в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергей Кивалов.
Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра. Это подтвердил в комментарии Суспильному проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.
Так, в сети распространили видео, на котором якобы зафиксирована госпитализация экс-ардепа.
Кивалова ранили в Одессе: видео соцсети
В СМИ отмечают, что политика госпитализировали с венозным кровотечением в городскую больницу №10, оттуда он выехал в частную клинику.
Что известно о Кивалове
- Сергей Кивалов – украинский политик, народный депутат Украины III-VIII созывов, глава Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов 2004 года. Его обвинили в фальсификациях, вылившихся в Оранжевую революцию.
- Также Кивалов – академик Национальной академии правовых наук Украины, президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Кивалов. Член фракции Оппозиционного блока (бывшая Партия регионов).
- Кивалов шесть раз избирался народным депутатом Украины, возглавлял "Украинскую морскую партию".
- В 2020 году баллотировался на должность городского головы Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население.
- Одно время Кивалов голосовал за "Харьковские соглашения" и "Диктаторские законы 16 января".
- В 2013 году экс-нардеп получил медаль Пушкина от Путина "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом". Известно, что Кивалов был одним из разработчиков законопроекта "Об основах государственной языковой политики" 3 июля 2012 года, который предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10 процентов.