Атака Украины на российский корабль "Сергей Котов": в ГУР заявили о серьезных повреждениях

14 сентября в Черном море Силы обороны ударили по российскому патрульному кораблю "Сергей Котов". Сами оккупанты подтвердили результативную атаку на судно.

Об этом заявил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. По его словам, на корабле поврежден винт, а также пробоина в левом борту.

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Что известно об атаке на корабль "Сергей Котов"

Как рассказал Юсов, российские оккупанты сами подтверждают результативную атаку на судно. Так, в информационной справке о ситуации от 13 – 14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.

Филатов отметил, что 14 сентября в 4:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов".

На корабле "Сергей Котов" был поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 сантиметров выше ватерлинии.

Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины,

– подчеркнул Юсов.

Что этому предшествовало

Напомним, что 14 сентября – черный день для оккупантов. В частности, стало известно, что ГУР нанес удар по патрульному кораблю "Сергей Котов".

Михаил Федоров заинтриговал видео, как работает ГУР МО. Очевидно, на этих кадрах – черный день для Сергея Котова.

По данным росСМИ, была попытка атаковать пятью безэкипажными морскими катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Оккупанты утверждали, что при отбитии атаки пять безэкипажных катеров противника "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля".

"Сергей Котов" – один из самых "младших" кораблей в военно-морском флоте России. На воду его впервые спустили в 2021 году.