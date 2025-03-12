О границах Украины, "нацистском режиме" и кричащих США: Лавров выдал ряд циничных заявлений

Российский глава МИД Сергей Лавров дал интервью американским блогерам, которые приехали в Москву. Во время разговора прихвостень Путина сделал ряд циничных заявлений относительно Украины, Европы и США.

В частности, Лавров снова вспомнил о границах Украины, возможном введении миротворцев и "нацистском режиме". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие заявления сделал Лавров относительно Украины и войны

Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу цинично заявил, что Украина якобы сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, при условии, что "Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы".

Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается,

– лживо сказал глава российского МИДа.

Также министр страны-агрессора отметил, что Россия якобы знает, как "избежать компромисса по Украине, который ставил бы под угрозу судьбы людей". Лавров с дерзостью заметил, что, мол, для Москвы "приоритетом является защита людей, которых киевский режим с помощью законов лишил истории".

"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались", – с цинизмом сказал глава МИД России.

Кроме того, он заявил, что Москва "не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях". По словам Лаврова, присутствие на украинской территории войск стран НАТО "под любым флагом, в любом качестве, в частности миротворцев, является угрозой для России".

Тем самым он отверг предложение стран ЕС о миротворцах и показал, что его страна настроена воевать против Украины и дальше.

Лавров также в пропагандистской манере отметил, что натовские миротворцы "защищали бы нацистский режим на остатках Украины".

Что сказал Лавров об отношениях России и США

Отдельно Сергей Лавров поговорил с американскими блогерами о США. По мнению прихвостня Путина, американцы не выйдут из НАТО, ведь президент Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти.

Но он (Трамп – 24 Канал) сказал прямо, что если страны-члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько нужно,

– сказал глава МИД России.

В интервью Лавров также заявил, что интересы России и США "никогда не будут идентичными и они не могут совпадать даже на 50%".

Не забыл российский министр и о пропагандистской ядерной риторике. Так, Лавров сказал, что "ядерные державы должны общаться, а не кричать друг на друга", забыв, кто же первым заводит все время разговоры о ядерном оружии.

"Примерно, как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что знаю, что знаете, что знаю, что вы хотите мне сказать"", – заявил глава МИД страны-агрессора.

О возможности встречи с участием США, России и Китая по ядерному оружию Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона "открыта для любого формата, основанного на уважении".

Также российский министр лживо сказал, что, мол, Европа и Великобритания хотят, чтобы "конфликт вокруг Украины продолжался", и они "готовят что-то, чтобы подтолкнуть США к агрессивным действиям против России". Хотя на самом деле единственным, кто хочет, чтобы война в Украине продолжалась – это Кремль.