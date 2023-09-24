3000 метров окопов, противотанковые рвы и мины: Наев показал, как Украина укрепляет границу

Наше государство вынуждено защищать свои границы от России. Хотя сейчас инициатива на фронте за Украиной и мы ведем контрнаступление, следует помнить и об обороне.

На государственной границе принимают все необходимые меры, чтобы повысить наши оборонные способности. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Детали от ВСУ

В течение этой недели вырыто более 3000 метров окопов и траншей, прорыто около 2500 метров противотанковых рвов, проложено более 2000 соответствующих мин,

– проинформировал Наев.

По его словам, эта работа будет продолжаться, поэтому Украина сможет дать отпор врагу.

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Ситуация на границе