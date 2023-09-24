3000 метров окопов, противотанковые рвы и мины: Наев показал, как Украина укрепляет границу
Источник:Сергей Наев
Наше государство вынуждено защищать свои границы от России. Хотя сейчас инициатива на фронте за Украиной и мы ведем контрнаступление, следует помнить и об обороне.
На государственной границе принимают все необходимые меры, чтобы повысить наши оборонные способности. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Смотрите также Поплатились за атаку позиций: в ГПСУ показали, как уничтожили стаю вражеских FPV дронов
Детали от ВСУ
В течение этой недели вырыто более 3000 метров окопов и траншей, прорыто около 2500 метров противотанковых рвов, проложено более 2000 соответствующих мин,
– проинформировал Наев.
По его словам, эта работа будет продолжаться, поэтому Украина сможет дать отпор врагу.
Смотрите также В ГПСУ рассказали, будут ли изменения в правилах пересечения границы для женщин на военном учете
Ситуация на границе
- Центр национального сопротивления сообщил, что российские захватчики в который раз пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями. Диверсантов собрали на территории Белгородской области, фактически они будут "обучаться" на границах нашего государства.
- В частности, в районе города Грайворон замечена учебная рота Второй отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба вооруженных сил России. Эти военные будут обучать личный состав в приграничных районах Украины. Чтобы экзамен сдали не все захватчики, наших граждан призвали сообщать о позициях окупантов.
- В начале сентября в Государственной пограничной службе говорили, что российские ДРГ активно пытаются проникнуть в Сумскую область. До этого "любимой" областью оккупантов была Харьковская – ее штурмовали почти весь 2023 год.
- Еще одна новость от ГПСУ: теперь регулярно будут информировать о очередях на границах. Поскольку динамика пересечения границы остается достаточно высокой, перед пунктами пропуска накапливается автотранспорт, а это замедляет проезд через границу. Госслужба решила сообщать о текущем состоянии очередей на границе в телеграме.
- А вот мигранты из Беларуси в очередной раз пытались прорвать границу с Польшей. Их штурм должен был дестабилизировать ситуацию в стране, но провалился.