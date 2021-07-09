Тележурналист Сергей Никифоров стал спикером Владимира Зеленского

9 июля 2021 , 16:27
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Президент Владимир Зеленский выбрал себе нового пресс-секретаря. Отныне эту должность будет занимать тележурналист Сергей Никифоров.

Зеленский уже подписал соответствующий указ. Юлия Мендель официально уволена с должности пресс-секретаря президента.

Читайте также Шеф-редактор "УП" Мусаева заявила, что ей предлагали стать спикером Зеленского

Никифоров уже начал исполнять обязанности

В Офисе Президента рассказали, что Никифоров уже побывал с президентом Зеленским в первой зарубежной поездке. Он сопровождал украинского лидера в Литву.

Кто такой Сергей Никифоров

Сергей Никифоров – ведущий одного из украинских телеканалов, который принадлежит медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.

Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал в Лионе на международное издание Euronews.
Обратите внимание!
С июня 2019 по апрель 2021 года спикером президента Владимира Зеленского работала журналистка The New York Times Юлия Мендель.

Мендель уволилась с должности пресс-секретаря

Автор: Олег Васьків