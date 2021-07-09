Тележурналист Сергей Никифоров стал спикером Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский выбрал себе нового пресс-секретаря. Отныне эту должность будет занимать тележурналист Сергей Никифоров.

Зеленский уже подписал соответствующий указ. Юлия Мендель официально уволена с должности пресс-секретаря президента.

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Никифоров уже начал исполнять обязанности

В Офисе Президента рассказали, что Никифоров уже побывал с президентом Зеленским в первой зарубежной поездке. Он сопровождал украинского лидера в Литву.

Кто такой Сергей Никифоров Сергей Никифоров – ведущий одного из украинских телеканалов, который принадлежит медиахолдингу олигарха Рината Ахметова.



Учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Работал в Лионе на международное издание Euronews.

Мендель уволилась с должности пресс-секретаря

Весной этого года Юлия Мендель заявила, что уходит с поста пресс-секретаря главы государства.

В Офисе Президента объяснили, что одной из причин отставки журналистки стал "безумный хейт".

В то же время она остается в ОП.

Сейчас Мендель в отпуске. Когда она вернется, то займет пост внештатной советницы Андрея Ермака.

С июня 2019 по апрель 2021 года спикером президента Владимира Зеленского работала журналистка The New York Times Юлия Мендель.