Сергей Притула ответил, пойдет ли работать в Министерство обороны

Притула дал интервью, в котором говорил о кадровых перестановках в Минобороны после увольнения Алексея Резникова. По словам волонтера, одна из главных задач нового руководства – сделать невозможным подозрения в коррупции.

С приходом Рустема Умерова на должность в ведомстве начались кадровые перемены. В частности, были уволены шесть заместителей министра обороны.

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Что сообщил Притула

По его словам, возможно, кого-нибудь из бывших заместителей переназначат. Но сам волонтер работать в министерстве не хочет: говорит, что "сейчас, пожалуй, скорее нет, чем да".

Опыт работы человека, который управляет фондом или направляет фонд в каких-либо направлениях работы, – это одно дело, а другое дело государственная машина. И для того, чтобы заходить на такие должности, нужно бы понабивать руку в сегменте работы в государственных органах управления, а не в благотворительном фонде,

– объяснил Притула.

Однако считает, что члены его команды окажутся в правительстве. В частности, на днях Кабинет министров назначил директора Благотворительного фонда Сергея Притулы Анну Гвоздяр заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Я точно знаю, что государство тем или иным способом признает наши скиллы, наши возможности, наши управленческие качества. Это выражается и в государственных наградах для некоторых людей из коллектива, и в определенных предложениях для людей из коллектива, которые скоро могут стать приятными новостями,

– сказал Притула.

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