Сергей Притула ответил, пойдет ли работать в Министерство обороны
Источник:NV
Притула дал интервью, в котором говорил о кадровых перестановках в Минобороны после увольнения Алексея Резникова. По словам волонтера, одна из главных задач нового руководства – сделать невозможным подозрения в коррупции.
С приходом Рустема Умерова на должность в ведомстве начались кадровые перемены. В частности, были уволены шесть заместителей министра обороны.
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Что сообщил Притула
По его словам, возможно, кого-нибудь из бывших заместителей переназначат. Но сам волонтер работать в министерстве не хочет: говорит, что "сейчас, пожалуй, скорее нет, чем да".
Опыт работы человека, который управляет фондом или направляет фонд в каких-либо направлениях работы, – это одно дело, а другое дело государственная машина. И для того, чтобы заходить на такие должности, нужно бы понабивать руку в сегменте работы в государственных органах управления, а не в благотворительном фонде,
– объяснил Притула.
Однако считает, что члены его команды окажутся в правительстве. В частности, на днях Кабинет министров назначил директора Благотворительного фонда Сергея Притулы Анну Гвоздяр заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Я точно знаю, что государство тем или иным способом признает наши скиллы, наши возможности, наши управленческие качества. Это выражается и в государственных наградах для некоторых людей из коллектива, и в определенных предложениях для людей из коллектива, которые скоро могут стать приятными новостями,
– сказал Притула.
Последние новости о благотворительных инициативах Сергея Притулы
- Недавно был масштабный сбор на противоменные тралы. С их помощью вооруженные силы могут безопаснее и эффективнее обезвреживать российские мины. Изначально сбор объявили на 40 миллионов гривен, которые должны были собрать за два дня. Но в итоге собрали 56 миллионов.
- А 2 сентября Притула объявил о беспрецедентной акции: пятеро протезированных бойцов пойдут в благотворительный поход по Карпатам, чтобы собрать 10 миллионов гривен на нужды Вооруженных сил. Мужчины планируют помочь своим собратьям со снаряжением, а руководить сбором, закупкой и отправкой амуниции для военных будет Фонд Сергея Притулы.