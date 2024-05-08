Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Шойгу является "иконой" России, а мобилизационный процесс в России продолжается и так.

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Уволит ли Путин Шойгу

По словам российского оппозиционного журналиста, Путин не уволит Шойгу, ведь он является маленькой "иконой". Если же Путин его уволит, это будет признанием поражения.

Шойгу имеет очень малое отношение к армии, поэтому нет разницы является ли он министром обороны, или нет,

– отметил Яковенко.

Мобилизация в России

Мобилизация, по словам российского оппозиционного журналиста, в России продолжается. Если Путин ее официально объявит, ничего не изменится. Предыдущий приказ о частичной мобилизации продолжается.

"Вопрос не в том, будет ли приказ о мобилизации, а насколько будет меняться практика. Поэтому вряд ли что-то будет изменено", – отметил Яковенко.

Обратите внимание! Россия продолжает проводить призыв солдат. До 1 июня Кремль планирует мобилизовать 300 тысяч военных.

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