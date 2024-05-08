Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Шойгу є "іконою" Росії, а мобілізаційний процес в Росії триває й так.

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Чи звільнить Путін Шойгу

За словами російського опозиційного журналіста, Путін не звільнить Шойгу, адже він є маленькою "іконою". Якщо ж Путін його звільнить, це буде визнанням поразки.

Шойгу має дуже мале відношення до армії, тому немає різниці чи він є міністром оборони, чи ні,

– зазначив Яковенко.

Мобілізація в Росії

Мобілізація, за словами російського опозиційного журналіста, в Росії триває. Якщо Путін її офіційно оголосить, нічого не зміниться. Попередній наказ про часткову мобілізацію триває.

"Питання не втому, чи буде наказ про мобілізацію, а наскільки буде змінюватись практика. Тому навряд чи щось буде змінено", – зауважив Яковенко.

Зверніть увагу! Росія продовжує проводити призов солдатів. До 1 червня Кремль планує мобілізувати 300 тисяч військових.

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