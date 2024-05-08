Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Шойгу є "іконою" Росії, а мобілізаційний процес в Росії триває й так.
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Чи звільнить Путін Шойгу
За словами російського опозиційного журналіста, Путін не звільнить Шойгу, адже він є маленькою "іконою". Якщо ж Путін його звільнить, це буде визнанням поразки.
Шойгу має дуже мале відношення до армії, тому немає різниці чи він є міністром оборони, чи ні,
– зазначив Яковенко.
Мобілізація в Росії
Мобілізація, за словами російського опозиційного журналіста, в Росії триває. Якщо Путін її офіційно оголосить, нічого не зміниться. Попередній наказ про часткову мобілізацію триває.
"Питання не втому, чи буде наказ про мобілізацію, а наскільки буде змінюватись практика. Тому навряд чи щось буде змінено", – зауважив Яковенко.
Часткова мобілізація в Росії: останні новини
- Російський уряд 27 квітня опублікував постанову, в якій прописані нові правила мобілізації. З 1 листопада у Росії запрацює реєстр військового обліку та реєстр повісток. Ухилитися від призову та мобілізації після запуску реєстру військового обліку стане складніше.
- Росія планує залучити до лав свого окупаційного війська близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. За даними британської розвідки, у такий спосіб Кремль планує збільшити чисельність війська до 1,32 мільйона.
- Володимир Зеленський заявив, що цифра 300 тисяч військових, яких планує мобілізувати Кремль до 1 червня може бути не кінцевою. Оскільки військова підготовка в Росії дуже коротка, президент наголосив, що для того, щоб зривати плани ворога повинен бути підготовлений особовий склад, який має приходити замість тих, хто стоїть зараз.