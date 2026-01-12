Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Что известно о Сергее Смоляке?
Церемония прощания с Сергеем Смоляком состоялась в Михайловском соборе Киева. В последний путь медика провожали под сирены автомобилей скорой помощи.
В Киеве попрощались с Сергеем Смоляком: смотрите видео
Известно, что Сергей Смоляк был родом из Каховской общины, что на Херсонщине. Более 25 лет мужчина работал старшим фельдшером скорой помощи в родном городе.
Однако в начале 2022 года он вместе с семьей уехал в Киев и устроился парамедиком в 17 отделение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы.
9 января Сергей Смоляк работал на месте атаки беспилотника в Дарницком районе Киева, когда российские войска нанесли повторный удар. От тяжелых травм мужчина погиб на месте.
В Михайловском соборе Киева прошла церемония прощания / Фото: Укринформ
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Смоляка. Светлая память!
Ночью 9 января россияне обстреляли Киев
В ночь с 8 на 9 января российская армия нанесла масштабную комбинированную атаку по гражданской инфраструктуре Киева. В по меньшей мере четырех районах столицы зафиксировано разрушение жилых многоэтажек.
В результате вражеской атаки погибли 4 человека. Среди жертв – женщина 49 лет и двое мужчин 41 и 54 лет. Также пострадали 26 человек.
Под ударом оказались в частности Печерский, Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города – там пылали машины, также фиксировали повреждения этажей и разрушения фасадов домов.