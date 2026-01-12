Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Що відомо про Сергія Смоляка?

Церемонія прощання з Сергієм Смоляком відбулася у Михайлівському соборі Києва. В останню путь медика проводжали під сирени автомобілів швидкої допомоги.

У Києві попрощалися з Сергієм Смоляком: дивіться відео

Відомо, що Сергій Смоляк був родом з Каховської громади, що на Херсонщині. Понад 25 років чоловік працював старшим фельдшером швидкої допомоги у рідному місті.

Однак на початку 2022 року він разом з родиною виїхав до Києва і влаштувався парамедиком у 17 відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи.

9 січня Сергій Смоляк працював на місці атаки безпілотника у Дарницькому районі Києва, коли російські війська завдали повторного удару. Від важких травм чоловік загинув на місці.

У Михайлівському соборі Києва відбулася церемонія прощання / Фото: Укрінформ

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Смоляка. Світла пам'ять!

