В Киеве попрощались с медиком Сергеем Смоляком, который погиб во время российской атаки
12 января, 15:41
В Киеве попрощались с медиком Сергеем Смоляком, который погиб во время российской атаки

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Киеве провели церемонию прощания с медиком Сергеем Смоляком, который погиб во время российской атаки ночью 9 января.
  • Сергей Смоляк работал старшим фельдшером скорой помощи, а с начала 2022 года – парамедиком в Киеве.

В понедельник, 12 января, в Киеве провели в последний путь 56-летнего медика Сергея Смоляка. Мужчина погиб 9 января во время повторного российского удара по многоэтажке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно о Сергее Смоляке?

Церемония прощания с Сергеем Смоляком состоялась в Михайловском соборе Киева. В последний путь медика провожали под сирены автомобилей скорой помощи.

В Киеве попрощались с Сергеем Смоляком: смотрите видео

Известно, что Сергей Смоляк был родом из Каховской общины, что на Херсонщине. Более 25 лет мужчина работал старшим фельдшером скорой помощи в родном городе.

Однако в начале 2022 года он вместе с семьей уехал в Киев и устроился парамедиком в 17 отделение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы.

9 января Сергей Смоляк работал на месте атаки беспилотника в Дарницком районе Киева, когда российские войска нанесли повторный удар. От тяжелых травм мужчина погиб на месте.

В Михайловском соборе Киева прошла церемония прощания / Фото: Укринформ

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Смоляка. Светлая память!

Ночью 9 января россияне обстреляли Киев

  • В ночь с 8 на 9 января российская армия нанесла масштабную комбинированную атаку по гражданской инфраструктуре Киева. В по меньшей мере четырех районах столицы зафиксировано разрушение жилых многоэтажек.
     

  • В результате вражеской атаки погибли 4 человека. Среди жертв – женщина 49 лет и двое мужчин 41 и 54 лет. Также пострадали 26 человек.
     

  • Под ударом оказались в частности Печерский, Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы города – там пылали машины, также фиксировали повреждения этажей и разрушения фасадов домов.