В Киеве попрощались с медиком Сергеем Смоляком, который погиб во время российской атаки

В понедельник, 12 января, в Киеве провели в последний путь 56-летнего медика Сергея Смоляка. Мужчина погиб 9 января во время повторного российского удара по многоэтажке.

Что известно о Сергее Смоляке?

Церемония прощания с Сергеем Смоляком состоялась в Михайловском соборе Киева. В последний путь медика провожали под сирены автомобилей скорой помощи.

Известно, что Сергей Смоляк был родом из Каховской общины, что на Херсонщине. Более 25 лет мужчина работал старшим фельдшером скорой помощи в родном городе.

Однако в начале 2022 года он вместе с семьей уехал в Киев и устроился парамедиком в 17 отделение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастрофы.

9 января Сергей Смоляк работал на месте атаки беспилотника в Дарницком районе Киева, когда российские войска нанесли повторный удар. От тяжелых травм мужчина погиб на месте.

