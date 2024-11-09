Навсегда 22: в Донецкой области погиб защитник из Одесской области Сергей "Леброн" Соколов

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб воин Сергей Соколов родом из Килии Одесской области. Герою навсегда 22.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Вячеслава Чернявского в фейсбуке.

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Сергей Соколов навсегда в строю

Самую высокую цену за свободу Украины и спокойную мирную жизнь для каждого из нас заплатил еще один молодой и храбрый Герой, наш земляк, 22-летний Соколов Сергей Николаевич, житель города Килия,

– написал Вячеслав Чернявский.

Сергей "Леброн" Соколов – азовец, лейтенант, командир гранатометного взвода роты огневой поддержки специально назначения 2 батальона специального назначения.

Герой погиб 26 октября на Донецком направлении.

Вся Килийская община низко склоняет голову в глубокой скорби перед светлой памятью Героя и выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и собратьям погибшего. Светлая память и низкий поклон Воину. Навсегда – почет и слава от людей,

– подчеркнул городской голова.

Погиб защитник из Одесской области Сергей Соколов / Фото из фейсбука Чернявского

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Соколова. Вечная память и слава Герою!