Исчез из поля зрения после мятежа Пригожина: российские СМИ выяснили, где сейчас работает Суровикин

Экс-командующий войсками России в Украине Сергей Суровикин сейчас работает в Алжире. Он исчез "с радаров" после мятежа Евгения Пригожина в России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Медузу".

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Суровикин работает в Алжире

Российские журналисты обратили внимание на фотографии, которые опубликовало посольства России в Алжире, где присутствовал человек в очках, который похож на Суровикина.

Его имени в сообщении посольства нет, но указали должность – "руководитель группы российских военных специалистов".