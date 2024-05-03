Зеленский назначил Сергея Тюрина главой Хмельницкой ОГА

Президент Украины назначил председателя Хмельницкой ОГА. Им стал Сергей Тюрин.

Соответствующий указ был опубликован на портале Офиса президента.

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Новый председатель Хмельницкой ОГА

В четверг, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

Указ о назначении Тюрина председателем Хмельницкой областной государственной администрации разместили на сайте Офиса Президента.

Назначить Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Сергей Тюрин был первым заместителем экс-главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия с декабря 2020 года. После увольнения Гамалия в марте 2023 года исполнял обязанности главы Хмельницкой ОГА.

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