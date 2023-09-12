Суд не поможет: в Хмельнитчине невестка не дает матери забрать тело погибшего сына из морга
Источник:Общественное
Лучшие сыновья и дочери продолжают отдавать жизнь за Украину. В частности, на фронте погиб Сергей Зелинский, однако его тело уже несколько месяцев не могут унести из морга и похоронить.
Мать погибшего в Бахмуте военнослужащего Сергея Зелинского Наталья еще с июня не может забрать тело сына из морга, хотя имеет соответствующее разрешение и экспертизу ДНК. По ее словам, дело в том, что Сергея хочет похоронить еще и живущую за рубежом вдову.
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Женщина "обила" все пороги
По словам Натальи, ее сын погиб 11 июня. Женщина рассказывает, что раньше он был ранен в Соледаре, но прошел реабилитацию и снова уехал на передовую под Бахмут.
У меня все документы на руках, есть все необходимые разрешения, есть ДНК, что это мой сын. Я все пороги "обила", и никто ничем не помогает,
– объясняет мать погибшего военнослужащего.
Она почти каждый день приходит в морг в надежде забрать тело сына, но ей его не отдают, забрать погибшего хочет и вдова – Ксения, чтобы похоронить далеко от родного села в Хмельницкой области.
Погибший Сергей Зелинский / Фото Натальи Зелинской
"Она с мамой из Краматорска, проживают в Германии, а хотят похоронить его во Львове", - говорит Сергей.
По ее словам, с невесткой и ее матерью познакомилась уже у Хмельницкого морга.
Они девятого марта познакомились, 15 марта теща повела в ЗАГС. Через интернет познакомились, когда он приехал на реабилитацию во Львовскую область из-за ранений. Они тогда приехали из Германии, навестили его и завели в ЗАГС. А в мае он ко мне звонил по телефону и говорит: мама, найди мне адвоката, потому что хочу развестись, потому что я так уляпался, что не знаю, куда я голову всунул", – рассказывает Наталья Зелинская.
Женщину поддерживают земляки и волонтеры
Волонтер Татьяна Юзепчук считает, что правильно было бы отдать тело родителям.
"Это абсолютный ужас, эта "деложка" постоянна, и это унижение родителей. Морально, я лично считаю, что та невестка не имеет никакого права унижать мать этого воина", - сказала она.
По словам матери, она первой обратилась в бюро за свидетельством о смерти, имея на руках разрешение прокурора из Хмельницкой области и результаты ДНК. Женщина подозревает, что начальница бюро судмедэкспертизы Наталья Козыцкая сговорилась с ее невесткой.
"За врачебным свидетельством о смерти обратилось два человека: мать погибшего и жена. И потому, что они обе настаивали на выдаче врачебного свидетельства о смерти и обе обязуются похоронить тело, то возникает вопрос", – разъясняет начальница областного бюро судебно -медицинской экспертизы Наталья Козицкая.
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Она отметила, что в разрешении прокурора из Хмельницкой области усомнилась, поскольку уголовное производство возбуждено в другой области, и в то время велись следственные действия. Но юрист Виктория Яременко апеллирует тем, что имеет на руках постановление прокурора Бахмутской окружной прокуратуры Дмитрия Радковского о предоставлении разрешения на выдачу трупа от 28 августа этого года.
"Есть вывод анализ ДНК. Это ее сын. 99, 9 %, что это ее сын. Была установлена причина смерти, установленное лицо, что это Зелинский Сергей, военнослужащий, выдается разрешение прокурором, в рамках этого уголовного производства выдается разрешение на выдачу тела . И только по этому разрешению областное бюро судебно-медицинской экспертизы должно было выдать тело", – говорит юрист-волонтерка Виктория Яременко.
Я не решаю. Если люди не могут примириться, не могут решить, пусть это решит суд. Я не против,
– сказала Наталья Козицкая.
Суд вряд ли сможет поставить точку
Адвокат Руслан Малый отметил, что суд может не решить вопрос до конца.
"Закон не оперирует очередность, кто более близкий родственник, а в общем - только родственники. Есть такая негласная преюдиция, что жена уже более близкий родственник, чем родители", - сказал он.
Зачем юной вдове хоронить мужчину во Львове, где сама не живет, родственники погибшего не понимают.
"Ей только 20 лет, она сегодня так, а завтра выйдет замуж и все. Она забудет за него, а маме - всегда надо будет", - сказал дядя погибшего.
Мать погибшего рассказывает, что когда встретилась под моргом с неусткой, то уже почти уговорила ее отказаться от идеи.
Я ведь не против, чтобы она ко мне приезжала. Но невестка роли не играет. Там ее мама все решает. Я не знаю какая у нее цель,
– сказала Наталья.
Дядя погибшего Вадим подозревает, что речь идет о деньгах, которые выплачивают родственникам погибших. Адвокат отмечает, если речь идет о выплате 15 миллионов гривен, то их получают вдова, несовершеннолетние дети и родители, независимо, кто хоронит бойца.
С адвокатом невестки корреспондентка Общественного Хмельницкий попыталась связаться по телефону. Ни фамилии, ни места ее нахождения не узнали.
Адвокат пообещала пообщаться с корреспонденткой через час, но сделать этого так и не удалось.
Потери Украины в войне: последние новости
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