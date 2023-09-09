Путин делает все демонстративно: почему отпустил Суровикина

Несколько месяцев о Сергее Суровикине ничего не было слышно. Ходили слухи, что российского генерала погубила чрезмерная близость к главарю вагнеровцев Евгения Пригожина.

Однако недавно Суровикин засветился на прогулке с женой. Российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова предположила 24 Каналу, почему Владимир Путин отпустил Суровикина.

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Зачем Путин отпустил Суровикина

Сергей Суровикин еще пригодится кремлевскому диктатору. Его два месяца держали под стражей, он давал показания и сразу, когда вышел на "волю" - его уволили с должности главы Военно-космических сил России.

На следующий же день состоялась авиатроща с участием главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То есть Путин делает все демонстративно по поводу мятежников в России.

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Нам показывают все происходящее. Наверное, "работа" еще продолжается с генералом Владимиром Алексеевым, которого, вероятно, арестовали вместе с Суровикиным. Также до сих пор мы не видим Дмитрия Козака с 24 февраля 2022 года,

– сказала Ольга Романова.

По ее словам, Козак – "куратор" украинского вопроса в Кремле, поэтому держать его под домашним арестом выглядит довольно странно. Вероятно, Владимир Путин уже нашел "меры пресечения" и больше вышеперечисленных должностных лиц мир не увидит.

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