Путин делает все демонстративно: почему отпустил Суровикина
Несколько месяцев о Сергее Суровикине ничего не было слышно. Ходили слухи, что российского генерала погубила чрезмерная близость к главарю вагнеровцев Евгения Пригожина.
Однако недавно Суровикин засветился на прогулке с женой. Российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова предположила 24 Каналу, почему Владимир Путин отпустил Суровикина.
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Зачем Путин отпустил Суровикина
Сергей Суровикин еще пригодится кремлевскому диктатору. Его два месяца держали под стражей, он давал показания и сразу, когда вышел на "волю" - его уволили с должности главы Военно-космических сил России.
На следующий же день состоялась авиатроща с участием главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То есть Путин делает все демонстративно по поводу мятежников в России.
Зачем Путин отпустил Суровикина на "волю": смотрите видео
Нам показывают все происходящее. Наверное, "работа" еще продолжается с генералом Владимиром Алексеевым, которого, вероятно, арестовали вместе с Суровикиным. Также до сих пор мы не видим Дмитрия Козака с 24 февраля 2022 года,
– сказала Ольга Романова.
По ее словам, Козак – "куратор" украинского вопроса в Кремле, поэтому держать его под домашним арестом выглядит довольно странно. Вероятно, Владимир Путин уже нашел "меры пресечения" и больше вышеперечисленных должностных лиц мир не увидит.
Выход на свободу военного преступника Суровикина: последние новости
- 5 сентября Суровикина якобы увидели на публике после ареста. Фотография военного преступника с супругой опубликовала Ксения Собчак. Отметим, что он исчез вскоре после того, как Евгений Пригожин начал свой однодневный мятеж.
- С официального вебсайта минобороны России удалили портфолио генерала Суровикина, который был командующим российскими силами во время вторжения в Украину. По данным аналитиков ISW, ему уже готовят новую должность, но не в военной сфере.
- Журналисты издания The New York Times узнали, что Суровикин до сих пор сохраняет свое звание и формально остается офицером в армии. Однако карьерных перспектив у него больше нет.