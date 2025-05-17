17 июня, 05:10
Нашествие "Шахедов" атакует Одессу: в городе прогремела серия взрывов
Основні тези
- Одесса подверглась атаке вражеских ударных БпЛА утром 17 июня, во время которой прозвучала серия взрывов.
- Первые взрывы в городе произошли после 4:40, вероятно, работала ПВО.
Одесса оказалась под атакой вражеских ударных БпЛА под утро 17 июня. В городе прогремела серия взрывов, при этом удар по городу продолжается до сих пор.
Первые взрывы в Одессе прогремели после 4:40. Предварительно, в городе работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное и местное издание "Думская".
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