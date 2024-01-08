Серия взрывов прогремела в Харькове и области
В Харькове и области также раздались взрывы. В Харьковской ОВ предупредили, что враг наносит удары по региону.
Наши военные предупредили о пусках ракет противником. Кроме запусков ракет с самолетов Ту-95МС, также в небо поднялись несколько МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
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Что известно о взрывах в Харькове и области
Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!
– призвал глава ОВА Олег Синегубов.
Ориентировочно в 7:06 в городе и регионе прозвучала серия взрывов. Впоследствии Суспильне написало еще о трех взрывах в Харькове.
Полиция Харьковской области сообщила, что по состоянию на 7:10 в Харькове раздаются взрывы. Они призывали людей находиться в укрытиях гражданской защиты и в случае попадания вражеских снарядов сообщать на линию 102.
Утро начинается с взрыва в городе. Возможны еще прилеты, поэтому призываю всех быть осторожным,
– призвал мэр Харькова Игорь Терехов.
Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что оккупанты запустили также ракеты "Кинжал" в сторону Киева.
Ракетная атака на Украину: коротко
- Россия вечером подняла Ту-95МС, который может атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- На рассвете взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Хмельницком. Людей по всей Украине призывали находиться в укрытиях.
- Также враг поднял четыре МиГ-31К из Саваслейки Нижегородской области. Эти истребители являются носителями баллистических ракет "Кинжал".