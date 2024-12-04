Экс-руководитель разведки прояснил, что означает массовое производство украинских ракет

В Украине запустили серийное производство ракет-дронов "Паляница" и масштабирование серийного производства крылатых ракет Р-370 комплекса "Нептун". Вероятно, речь идет о сотнях единиц, которые появляются в ВСУ.

Таким предположением с 24 Каналом поделился генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что это мощный эшелон. В перспективе количество увеличится до нескольких тысяч таких ракет.

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Что будет означать массовое производство украинских ракет

По словам Маломужа, серийное производство украинских ракет создаст мощный щит для нанесения ударов по российским аэродромам, с которых взлетают стратегические бомбардировщики для ударов баллистикой и тактические истребители для ударов КАБами.

Украина сможет бить по ракетным комплексам и пусковым установкам дронов. Ракеты "Нептун" имеют мощные заряды и систему защиты от РЭБ. Зато баллистическая ракета-дрон "Паляница" может наносить удары на расстояние более 2 тысяч километров.

Это уже могут быть комплексные удары целых роев,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Россия не сможет поднимать в воздух авиацию, которая бомбит украинские населенные пункты и позиции наших военных. Поскольку украинское оружие будет уничтожать систему управления, боеприпасы, топливо и дезориентировать систему наведения.

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Напомним, 13 апреля 2022 года, когда Силы обороны потопили флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", нанеся по нему удары из украинского ракетного комплекса "Нептун", стало историческим днем для украинской обороны.