Серию мощных взрывов слышали в оккупированном Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье посреди дня 18 июля местные жители слышали звуки взрывов. Один был в центре города, другие звучали в поселке неподалеку.

Мэр Мелитополя сообщил о взрывах ориентировочно в 12:20 18 июля. Перед этим адская ночь у россиян возле города была против 10 июля.

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Что происходит в Мелитополе

На Мелитопольском направлении громко,

– отметил Федоров.

По его словам, взрывы на Мелитопольском направлении раздались:

один мощный – слышали жители центральной части Мелитополя;

пять мощных – местные в Михайловке, что ориентировочно в 50 километрах от города.

Городской глава Мелитополя объяснил, что сейчас выясняет, что произошло.



Федоров обозначил, где взрывается у россиян / Карта из телеграм-канала мэра

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