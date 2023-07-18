Серию мощных взрывов слышали в оккупированном Мелитополе
18 июля 2023, 13:02Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье посреди дня 18 июля местные жители слышали звуки взрывов. Один был в центре города, другие звучали в поселке неподалеку.
Мэр Мелитополя сообщил о взрывах ориентировочно в 12:20 18 июля. Перед этим адская ночь у россиян возле города была против 10 июля.
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Что происходит в Мелитополе
На Мелитопольском направлении громко,
– отметил Федоров.
По его словам, взрывы на Мелитопольском направлении раздались:
- один мощный – слышали жители центральной части Мелитополя;
- пять мощных – местные в Михайловке, что ориентировочно в 50 километрах от города.
Городской глава Мелитополя объяснил, что сейчас выясняет, что произошло.
Федоров обозначил, где взрывается у россиян / Карта из телеграм-канала мэра
Последние новости из Мелитополя
- Мэр Мелитополя рассказал, что враги в городе продолжают укрепляться в ожидании Сил обороны Украины.
- Более того, по словам Ивана Федорова, кроме фортификационных сооружений, российские захватчики готовят братские могилы и крематории.
- Враги продолжают свозить в город свой личный состав. Чтобы его разместить, россияне в Михайловке выселили мирных жителей из их домов. Подробнее о временной деятельности врага в городе читайте здесь.