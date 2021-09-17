Сессия Генассамблеи ООН включила в повестку дня вопрос оккупации Украины

17 сентября 2021 , 23:26
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Источник:

Укринформ

В Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генассамблеи ООН. На заседании 17 сентября проголосовала за включение в повестку дня вопроса о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

За включение вопроса проголосовали 65 делегаций, против были 11, еще 37 – воздержались. Голосование провели по требованию России, другим способом оно бы попало в повестку дня автоматически.

Ранее Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе

Делегации каких стран были против:

  • Россия,
  • Армения,
  • Беларусь,
  • Боливия,
  • Куба,
  • Северная Корея,
  • Иран,
  • Казахстан,
  • Никарагуа,
  • Филиппины,
  • Сирия.

Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Отметим, что именно для участия в Генассамблее ООН президент Владимир Зеленский снова посетит США. Туда глава государства отправится уже 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Больше здесь Зеленский таки снова летит в США: выступит в ООН и проведет ряд встреч

Также у Зеленского запланированы встречи с лидерами других стран и генсеком ООН Антониу Гуттеришем.

Обратите внимание! Зеленский был в Соединенных Штатах меньше, чем месяц назад . Он встречался с главой Белого дома Джо Байденом 1 сентября.
Автор: Ірина Пундор