Радовался, как в довоенное время, – сестра Да Винчи о последней встрече с братом
Источник:Front 18
В боях за украинский город Бахмут несколько месяцев назад погиб военный Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи". Младшая сестра добровольца Ангелина вспомнила, какова была последняя встреча с ее братом.
По ее словам, в тот момент "Да Винчи" радовался, как во времена, когда он еще не пошел на войну. Несмотря на это последняя встреча с братом для Ангелины была недолгой.
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Сестра "Да Винчи" вспомнила последнюю встречу с воином
Ангелина Коцюбайло отметила, что после того, как "Да Винчи" ушел на войну, он очень редко к нам приезжал. Однако, когда это все же происходило, это все проходило довольно тепло и чувствительно.
Последняя встреча с братом Ангелина вспоминает с особым трепетом. Она сказала, что тогда она впервые за долгое время увидела Дмитрия счастливым.
Я захожу в квартиру, возвращаюсь, вижу Дима сидит за компьютером так счастлив, с такой улыбкой. И я сразу вспомнила, когда он был маленьким, до войны, имел вот эту жизнь беззаботную, которая очень быстро у него закончилась,
– сказала младшая сестра "Да Винчи".
Она вспомнила, что в детстве ее брат очень любил играть в компьютерные игры, особенно в разные "стрелялки" типа Контрстрайка. Несмотря на это, Ангелина рассказала, что очень быстро эти воспоминания развалились, потому что Дмитрию позвонили и ему предстояло ехать на новое задание.
Другая сестра "Да Винчи" рассказала о радости встреч с братом
Младшая сестра Дмитрия Коцюбайло Александра сказала, что каждая встреча с братом для всей семьи была как праздник. Она подчеркнула, что возможностей встретиться с "Да Винчи" было не так богато
"Когда мама говорила, что Дима приедет, я готовилась несколько дней. Это было такое ожидание праздника",
– подчеркнула Александра.
Напоследок она рассказала, что сам брат часто поддерживал все решения сестер. По ее словам, именно ему она обязана своим лучшим воспоминаниям в жизни.
Что известно о Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайле
- Дмитрий Коцюбайло стал самым молодым командиром батальона "Волки Да Винчи". Кроме того, он был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины.
- Погиб "Да Винчи" 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом. Мужчине было всего 27 лет.
- Спасти Дмитрия пыталась его любимая Алина Михайлова. Несмотря на это, его ранение оказалось смертельным.
- Церемония прощания с Героем прошла 10 марта в Киеве на Майдане Незалежности. Его похоронили на Аскольдовой могиле в столице нашего государства.