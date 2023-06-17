За її словами, того моменту "Да Вінчі" радів, мов у часи, коли він ще не пішов на війну. Попри це, остання зустріч з братом для Ангеліни була недовгою.

Дивіться також На душі щось було неспокійне, – мама "Да Вінчі" пригадала день смерті героя

Сестра "Да Вінчі" пригадала останню зустріч з воїном

Ангеліна Коцюбайло зазначила, що після того, як "Да Вінчі" пішов на війну, він дуже рідко до нас приїжджав. Однак, коли це все ж ставалося, то це все проходило доволі тепло та чутливо.

Останню зустріч із братом Ангеліна пригадує з особливим трепетом. Вона сказала, що тоді вона вперше за довгий час побачила Дмитра щасливим.

Я заходжу у квартиру, повертаюсь, бачу Діма сидить за комп’ютером такий щасливий, з такою посмішкою. І я одразу пригадала, коли він був маленьким, до війни, мав ось це життя безтурботне, яке дуже швидко у нього закінчилося,

– сказала молодша сестра "Да Вінчі".

Вона згадала, що в дитинстві її брат дуже любив грати в комп'ютерні ігри, особливо в різні "стрілялки", типу Контрстрайку. Попри це, Ангеліна розповіла, що дуже швидко ці спогади розвалилися, тому що Дмитру подзвонили й він мав їхати на нове завдання.

Інша сестра "Да Вінчі" розповіла про радість зустрічей з братом

Молодша сестра Дмитра Коцюбайла Олександра сказала, що кожна зустріч з братом для всієї родини була наче свято. Вона наголосила, що можливостей зустрітися з "Да Вінчі" було не так багатою

"Коли мама казала, що Діма приїде, я готувалася кілька днів. Це було таке очікування свята",

– підкреслила Олександра.

Наостанок вона розповіла, що сам брат доволі часто підтримував усі рішення сестер. За її словами, саме йому вона завдячує своїм найкращим спогадам у житті.

Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла