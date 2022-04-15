В сети появилось последнее фото крейсера "Москва" на плаву

Накануне вражеский крейсер "Москва" затонул. Помогли ему в этом украинские военные, которые использовали противокорабельные ракеты "Нептун".

Теперь же в сети показали последнее фото Москвы. Оно сделано за считанные дни до того, как судно пошло ко дну.

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Фото сделали, как будто чувствовали что-то неладное

Крейсер "Москва" был снят 10 апреля в Севастопольской бухте. А уже через несколько дней по нему нанесли точный удар ВСУ. Это и послужило причиной затопления вражеского корабля.



Так выглядел крейсер "Москва" до того, как его отправили на дно / Фото "Крым. Реалии"

Что известно о затоплении крейсера "Москва"

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