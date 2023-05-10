"Мы тебя вытащим": в сети показали щемящее видео спасения бойца ВСУ

В сети обнародовали щемящее видео спасения украинского военного. Он был ранен на передовой.

Так, украинские бойцы мужественно спасли раненого собрата и оказали ему необходимую первую медицинскую помощь. Соответствующее видео распространилось в сети, информирует 24 Канал.

Важно "Лезли по трупам своим": пулеметчик рассказал, как спас 20 собратьев и сорвал наступление врага

Эмоциональные кадры спасения раненого воина

На обнародованном видео можно увидеть, что наш защитник получил осколочные ранения в верхние и нижние конечности. Его собратья оказали необходимую помощь, а затем эвакуировали с поля боя.

Так, военные наложили собрату жгуты и пытались его взбодрить.

Сейчас мы тебя вытащим из этого дер*ма,

– сказали раненому бойцу его собратья.

К счастью, позже врачи спасли жизнь пострадавшему военному. Он также поблагодарил своих сослуживцев.

Как украинские военные спасли своего собратья: смотрите видео

Украинский воин вытащил раненого товарища из-под огня оккупантов

Ранее в сети обнародовали видео, как военный Вооруженных Сил спасает под Бахмутом жизнь своего товарища. На кадрах можно увидеть, как 4 военнослужащим удалось эвакуироваться, но четвертый – остался вблизи пораженной огнем машины.

В итоге один из собратьев не оставил защитника в беде и пришел ему на помощь, рискуя своей жизнью.

"Оказание первой помощи и спасение своего собратья – это национальная особенность украинского воина. Слава тебе, воин", – прокомментировал голос на видео.

Напомним, что также ранее пулеметчик 72-й отдельной механизированной бригады Иван Гребенюк во время боев под Угледаром спас жизнь двум десяткам украинских защитников. Будучи раненым, он несколько часов прикрывал своих собратьев. Бой запечатлел наш разведывательный беспилотник. На видео видно, как из десятки оккупантов бегут к позиции, где закрепились наши защитники.

Несмотря на тяжелое ранение руки, пулеметчик продолжал вести огонь по оккупантам, чтобы собратья в это время успели сменить дислокацию. Уже в госпитале Иван узнал, что спас жизнь своим собратьям. И выполнил приказ – помешал террористам получить стратегическое преимущество. Мужчина уже перенес несколько операций и надеется, что он вернется в строй.