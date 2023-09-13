Севастополь ощутил серию мощных взрывов: возник пожар в районе базирования флота

В Севастополе, где базируется российский оккупационный черноморский флот, раздалось несколько мощных взрывов. Достоверной информации о природе взрывов и последствиях пока нет.

Но уже известно, даже официально местные "власти" это признали, что на город была атака, в результате которой произошел пожар. В частности, в районе Южной бухты.

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Ночные взрывы в Крыму 13 сентября: что известно

В Севастополе примерно в 3 ночи раздалось по меньшей мере 7 взрывов, пишут "Крым.Реалии". При этом от взрывной волны задрожали стекла в окнах, а в небе виднелись яркие вспышки и дым. Это подтверждают фото и видео, снятые местными жителями.

Взрывы и пожар в оккупированном Севастополе / Фото из соцсетей

Местные зафиксировали взрывы и пожар и на видео:

Также известно, что в это время перекрывалось движение автотранспорта по Керченскому мосту.

на Севастополь совершена атака, ПВО отработало. Вроде бы, как всегда, общие слова, но есть и более подробная информация: в районе Килен-балки – пожар 4 классана гражданском объекте.

В Южной бухте, где, как свидетельствуют рассказы местных, вероятнее всего, произошел прилет, стоят корабли и подлодки российского оккупационного флота. Также местные паблики пишут, что пожар – на 13 судоремонтном заводе.

Более того, по состоянию на 4 утра местные продолжают слышать взрывы, следовательно, атака еще не закончилась.