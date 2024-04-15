Над Севастопольской бухтой – дымовая завеса: утро в Крыму началось со взрывов

Оккупированный Крым не может спокойно жить в результате войны, которую Россия развязала против Украины. В частности, в центре Севастополя прозвучало несколько взрывов.

В понедельник утром, 15 мая, на Крымском полуострове – неспокойно, о чем пишут телеграм-паблики и информирует 24 Канал. В то же время над Севастопольской бухтой – дымовая завеса.

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Неспокойное утро в Крыму

Около 07:45 начали появляться первые сообщения о взрывах в центре Севастополя, что на юге полуострова. Определенные информационные ресурсы предполагают, что это военные учения, однако точной информации нет.

Над Севастопольской бухтой запустили дымовую завесу,

– пишет один из телеграмм-каналов со ссылкой на местного жителя.

После оккупации Крыма в 2014 году россияне действительно превращают его в военную базу. Однако и не исключено, что взрывы являются очередным следствием атаки воздушных целей по военным объектам.

Расположение Севастопольской бухты: смотрите на карте от Google maps

К тому же россияне запустили дымовую завесу в районе Севастопольской бухты, что наталкивает на мысль о том, что дела у них в очередной раз – не самые лучшие.

Что такое дымовая завеса Это созданное с помощью большого количества дыма "заграждение" для сокрытия движения или местонахождения лиц, техники или позиций от врага во время военных операций. Это тактика, которую могут использовать для защиты войск во время перемещения или для предотвращения точного нацеливания со стороны вражеских сил. Для создания дымовой завесы могут использоваться различные средства, в частности специальные дымовые гранаты или дымовые шашки, которые выпускают густой дым при сжигании.

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