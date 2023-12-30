В Севастополе утром прогремел мощный взрыв: оккупанты жаловались на "атаку безэкипажным катером"
Источник:"Крым. Реалии"
На временно оккупированных территориях Украины россиянам никогда не бывает хорошо. В городе Севастополь на аннексированном Крымском полуострове утром 30 декабря прогремели мощные взрывы.
В конце концов оккупанты отметили, что город якобы атаковал "безэкипажный катер". В то же время, доказательств своих слов россияне, как всегда, так и не предоставили.
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Севастополь атаковал "безэкипажный катер"
Журналисты проекта "Крым. Реалии" сообщили, что в центральной части Севастополя около 9:44 по местному времени (8:44 – по киевскому) произошел мощный взрыв. По словам корреспондента, от взрыва в городе даже задрожали окна.
Сначала взрывы во временно оккупированном городе российские власти никак не комментировали. Однако впоследствии в министерстве обороны России заявили, что на город совершили атаку с помощью "безэкипажного катера". В российском минобороны в пропагандистском духе "обвинили в атаке Украину" и сказали, что морской беспилотник якобы уничтожил патрульный катер Черноморского флота России около 10:00 по местному времени.
Впоследствии так называемый оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что морской дрон якобы был уничтожен с помощью вертолетов в трех километрах от города. Таким образом, россияне, как всегда, пытаются на ходу придумывать новые версии сомнительных "атак".
В Севастополе уже не первый раз раздаются взрывы
- Последний раз взрывы во временно оккупированном Севастополе звучали 28 декабря. Тогда очевидцы сообщали о по меньшей мере 4 взрыва, а российские пропагандисты говорили, что якобы сбили 2 вражеских беспилотника.
- До этого тревога в Севастополе звучала 26 декабря. Тогда оккупанты включили сирену, а также применили табельные средства маскировки, из-за чего по всему городу слышали неприятный запах.
- Жители Севастополя также слышали взрывы 24 декабря. По словам горожан, тогда слышали звук, похожий на ракету, а после взрыва в домах задрожали окна. Однако никаких деталей по взрывам в городе оккупационные власти так и не сообщили.