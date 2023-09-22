"Почему такое допустили": как жители оккупированного Крыма реагируют на атаку в Севастополе

22 сентября 2023, 16:30
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Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября прогремели мощные взрывы. Под атакой оказалось здание штаба Черноморского флота.

Некоторые крымчане по прилету уже начали вспоминать украинский язык. Как вообще реагируют в сети на прилет в Севастополе – передает 24 Канал.

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"Кто защитит Севастополь?"

У россиян в сети традиционно началась истерика после взрывов и подтверждения того, что под ударом оказался штаб командования Черноморского флота России в Севастополе. Большинство цинично стали призывать к террористическим ударам по территории Украины, требуя, чтобы погибли мирные украинцы.

Часть россиян начала истерить из-за "красных линий", о которых так любят говорить в Кремле. В шутку пользователи сети уже говорят, что "красные линии" уже давно стали "коричневыми", ведь власти никак не реагируют на такие атаки. Один из пользователей вспомнил, как в июне 2023 года российский министр Шойгу заявил, что использование ракет Storm Shadow по российским военным объектам будет означать "втягивание в войну США и Великобритании". Впрочем, никакого подтверждения, что штаб россиян атаковали именно этими ракетами, нет, а эти утверждения есть только в мыслях россиян.

Кроме истерики из-за атаки, россияне в Крыму также паникуют из-за укрытия. Оккупационные власти Севастополя после атаки рекомендовали гражданам пройти в укрытие, впрочем, эту идею не поддержали. Некоторые пользователи начали истерить, что укрытия давно заброшены и в них "боятся заходить даже бездомные".

Больше истерики россиян – в галерее

 

В Севастополе поразили штаб Черноморского флота

  • Около 13:15 в сети начали сообщать о мощных взрывах в Севастополе. Россияне в очередной раз подняли так называемый "дымовой занавес". Впрочем, над бухтой скоро появился уже другой дым, черный, как от вероятного прилета.
  • Впоследствии появилось подтверждение, что взрывы прогремели после прилета в здание штаба Черноморского флота. В сети сообщают, что к месту атаки отправились более 25 карет скорой помощи.
  • Сейчас в ВСУ подтвердили успешную отработку по штабу в Севастополе. Признали атаку и в русском минобороны. Однако Россия продолжает рассказывать басни – сначала сообщалось об одном погибшем в результате атаки, но впоследствии он "воскрес" и перешел в статус "пропавшего без вести".

Автор: Анжеліка Байбак