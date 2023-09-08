Потому что Россия напала на мою страну: в оккупированном Севастополе парень сорвал флаг страны-агрессорки
Жители Крыма продолжают развеивать кремлевский миф о том, что они "рады" оккупации. В сеть попало видео, на котором парень из Севастополя снял российский триколор и ударил правдой в лицо оккупантов.
В оккупированном Крыму ждут Украины. Это доказал, в том числе и молодой человек из Севастополя, которому пришлось объяснять оккупантам, чем ему "помешал" российский флаг в украинском городе.
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Севастополь – это Украина
На видео, опубликованном прокремлевским телеграмм-каналом, парня спрашивают, зачем он снял российскую "тряпку" с инсталляции вблизи памятника российскому адмиралу Корнилову, и по, версии некоторых других источников, еще и потоптался по ней.
Потому что Россия напала на мою страну – Украину,
– смело отрезал парень.
Собеседники в свою очередь заявили, что они находятся в Севастополе. На что юноша заметил, что Севастополь – это Украина. Кроме того, он сделал для возмущенных горожан краткий экскурс в историю и напомнил, что полуостров с 1954 года является частью Украины. В ответ те начали ссылаться на так называемый референдум 2014 года, когда Крым якобы "присоединился" к России. Парень назвал референдум незаконным и уверенно заявил, что сейчас все они находятся на территории Украины.
Парень из Севастополя поставил на место оккупантов: видео
По данным издания InformNapalm, молодого человека впоследствии задержали "карательные органы" россиян за его проукраинскую позицию.
Жители оккупированного полуострова демонстрируют проукраинские настроения: последние новости
- В ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму нарастает сопротивление гражданских с проукраинской позицией. Об этом свидетельствуют систематические атаки на военные объекты полуострова с применением так называемых "коктейлей Молотова".
- В начале мая на просторы интернета попал коротенький ролик, в котором ребята из оккупированной Ялты в разговоре с пропагандисткой выражают поддержку Украине. Она спросила юношей, не боятся ли они контрнаступления ВСУ, на что те ответили, что не боятся, потому что они – за Украину.